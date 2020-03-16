為韓市府團隊治水打90分 李鴻源坦言尚無法提高防洪標準

李鴻源今為韓市府團隊治水打90分，但坦言尚無法提高防洪標準。（記者陳文嬋攝）

2020-03-16 14:35:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台大教授李鴻源今提供市長韓國瑜治水建言，以市府做了清淤、修補、工程，其中去年雨水下水道修補達成率95%以上，為市府團隊治水打90分，但坦言無法短時間提高雨水下水道、愛河防洪標準，需要中央挹注經費改善。

市府今召開高雄治水建言座談會，邀請治水專家李鴻源教授南下提供建言，水利局長李戎威表示，針對市府提出治水方案多所肯定，期望未來加強公民參與部分，未來也會加強與民眾溝通。

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李鴻源表示，因應防汛期將至，今來市府了解去年討論的問題進度，肯定市府把去年問題盤點出來，也做出非常顯著的改善，並提出今年的計畫期程，他相信今年做完以後，高雄淹水會有顯著的改善。

李鴻源也提醒市府要加強公民參與，做了這麼多的事情，應該要讓市民充分了解做完有多少效果，並以電腦模式呈現出來，同時與中央攜手，讓民眾知道政府做了多少努力，最重要是會有多大效果。

李鴻源表示，市府去年雨水下水道修補達成率95%以上，針對雨水下水道236處破損進行修補，尚有剩下10處未完成修補，他認為達成率非常高，市府繼續努力。

媒體問他哪裡顯著改善?李鴻源表示，以前年淹水狀況為基準，去年做了雨水下水道修補、清淤，加上做了很多工程，至於淹水面積、範圍減少多少，請市府以電腦模式呈現出來。

至於要提高雨水下水道、愛河防洪標準，李鴻源坦言短時間無法做到，加上經費龐大，以愛河目前防洪標準10年到25年，提高愛河防洪標準必須增加堤防高度、改建要橋梁、許多地方河道要拓寬，這是長期的工作，需要與地方溝通，不一定大家都能接受。

但市府可以用非工程手段，做到公園改造綠地、操場，以最少的經費，達到同樣的效果，今年底會比去年進步很多，但要讓所有防洪標準，達到一個合理的標準，還要有一段空間，不只是時間的問題，那是龐大的經費問題，並要與中央密切配合。

媒體問他對市府治水打幾分?李鴻源肯定表示，市府治水效率非常高，以市府的人力與能力，在這麼短的時間之內，盤查雨水下水道10500處破損，列出236處嚴重破損，達成率95%，很不容易，他打90分。

媒體問高雄是否能免於淹水？李戎威表示，市府去年提出68處易淹水點，目前已完成22處，後續仍待觀察，其餘未完成46處，仍需爭取中央經費，大約需要12億元，市府將繼續努力。

李戎威指出，治水工作無法短時間完成，希望既有設施能充分發揮功效，並找出淹水點，針對整體性問題，找出解決對策，需要比較長期的，也會提出一些改善方案，希望水患可以明顯改善，但需要逐步執行，沒辦法一下子全部到位，請民眾能理解。

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