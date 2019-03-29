今年會不會淹水？ 韓國瑜：並不是那麼有把握

2019-03-29 21:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年高雄市823水患凸顯了高雄治水問題，更成為市長選戰的箭靶，高雄市長韓國瑜今天邀請前內政部長李鴻源等國內治水專家召開治水會議，李鴻源會前就說，今年不能保證不淹水，如不幸淹水盼在「可控制範圍」，韓國瑜也坦言，颱風季不正常的超豪大雨，高雄市是撐不住的，因為做的還不夠！今年「並不是那麼有把握！」

水利局今天下午召開「高雄市治水總體檢及行動方案探討會議」，市長韓國瑜及水利團隊出席，水利局盤整出68處積淹水點，李鴻源說，各種造成水患的原因不同，有些是都市計畫的排水沒做好，有些是交通建設工程造成排水瓶頸，要靠技術整合，分短中長期改善，但還牽涉到經費問題，要看中央是否支持。

韓國瑜說，高雄面臨短延時強降雨所造成的水災，需克服許多困難，市府將逐一檢視既有水利計畫及設施是否達到當初規畫需求。此外，高雄市雨水下水道迄今建置長度約670公里，市府爭取8千萬經費，預計於今年底完成雨水下水道例行巡查工作，並針對破損處進行修繕作業。

水利局表示，在汙水管線維護管理方面，為保持全市污水管線暢通，定期執行汙水孔阻塞清疏及檢視管線內部維護作業。另外，配合市府路平專案，持續進行人孔與路面齊平工程。透過電腦數位化系統，將歷年修繕數據進行損壞原因判讀，並輸入汙水營管系統中，作為未來檢視修繕工程排序準則，以期能預先防範，減少災害。

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