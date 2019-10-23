砲轟台南治水成效 韓國瑜：240億花到哪裡去了

2019-10-23 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天透過臉書砲轟台南治水成效，並質疑近240億元治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億元，到底這些錢花到哪裡去了？他同時強調，永保安康是諾言。

韓國瑜指出，過去31天，高雄沒有再新增病例，市府正式解除登革熱警戒，由衷感謝各區里鄰志工的協助，也還是提醒大家本土病例雖然解除，但近期有1幼童腸病毒致死案例，登革熱境外移入仍需高度警戒，各位家長不可掉以輕心；未來淹水、社區衛生的情況改善後，疫情應該也會隨之減少。

提到淹水，韓國瑜認為溝渠整檢整治水又防疫，並指永保安康是全台灣人耳熟能詳的一句祝福語，緣由是來自台鐵保安站和永康站的吉祥語車票，但事實上，這兩個地方都是過去極易淹水的地區域。

他回顧88水災時，新聞報導台鐵經台南中州站及保安站，因為淹水過高而停駛，讓台南民眾不禁感慨，已長期投入大批治水經費，為什麼還會一下雨就聽到里長廣播說要趕快搬機械、搬家具、堆沙包？

26年來，台南市分配到最多治水經費，將近240億的治水經費，遠高於治水經費第二多的高雄市134億，但到底這些錢花到哪裡去了？

他說，2014年的二仁溪整治工程，豆腐渣工程完工不到20日即崩毀，還有4人因弊案而被起訴；三爺溪及仁德大排也花下鉅資整治，但仍然溢堤無效；新蓋的滯洪池也規劃不周。

好多鄉親在座談中向他反映，到了2018年，永康及仁德部份地區還是逢雨必淹，813暴雨造成上千戶淹水，而交通要道永大路更是嚴重積淹，也間接代表二仁溪的整治失敗。其中是否有人謀不贓的部分？這些疑惑是否要政黨執政才能浮出檯面，公開透明？

韓國瑜指出，記得前陣子到高雄仁武區曹公新圳視察，由於兩側護岸高程不一，中下游早期是彎曲設計，轉彎處易形成淤積造成水患，他要求水利局在河道彎處加強清淤，這不是很龐大的工程，卻能有不錯的效果。

又因全球極端氣候影響，過去的計畫不一定適用，他主張由中央來主導，政府需要通盤檢討國土的治水計劃。

韓國瑜強調，永保安康是2300萬人民內心相同的期待，和他常掛在嘴上的「台灣安全，人民有錢」意思相去不遠，讓人民安居樂業是一個政府最基本的承諾，我們一起努力，願這塊土地上的人民永保安康。

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