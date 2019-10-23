韓推高山廣設升旗台 網友一算3000m高山數量傻眼了

2019-10-23 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日表示，台灣3千多公尺以上高山都應該要設升旗台。對此，網友統計台灣3000公尺以上高山有268座，質疑韓國瑜要如何派遣人員駐守？立委王定宇也指出，山原的保護，就是不屬於那裡的東西，不要留在那裡，何況去搭建什麼升旗台。

國民黨總統參選人韓國瑜今在嘉義一場庶民座談上，有民眾建議台灣所有高山要建立升旗台，韓回應升旗台一定要，並稱台灣3000公尺以上高山好幾百座，盡量來做，2、300百座不容易，但宣揚愛國精神、文化一定要加強。

對此，有網友貼出維基百科「台灣山峰列表」 表示，台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，3000公尺以上高山有268座，質疑韓國瑜要怎麼做到升旗台管理、維護？立委王定宇也表示，山原的保護，就是不屬於那裡的東西，不要留在那裡，何況去搭建什麼升旗台。王定宇也說，國家的象徵、愛國的精神可以是國旗，也可以是美麗的山河，拘泥於旗座，其實是落伍的觀念。

對此，網友也紛紛留言表示「不要破壞大自然」、「這麼愛國旗，怎麼不把國旗披在身上跑選舉。鬼扯」、「只是浪費公帑而已，況且在這麽壯觀雄偉的高山弄個混凝土設施，有礙觀瞻」、「全台大唬爛開芭樂票」、「白眼都要翻到後腦勺了」、「草包再次認證」。

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