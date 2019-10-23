轉折！在新北市府禮堂成立韓後援會喊「凍蒜」 市府認沒違規

2019-10-23 20:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市工商婦女聯誼總會今天在新北市政府6樓大禮堂舉辦愛心活動，並成立韓國瑜新北市後援會，高喊「韓國瑜凍蒜！」宛如造勢場合，被人錄影向市府檢舉違反場地使用規定，市府祕書處人員原表示依規定可沒收保證金2萬元；但經市府會商後，認為「符合管理要點規定」，不會沒收保證金，但為表示市府嚴守中立的立場，將加重記點2次，停止使用市府各場地1年。

今天下午這場活動，是繼國民黨總統提名人韓國瑜在9月9日在新北大都會公園內舉行造勢晚會破壞草地被罰48萬元後，又一樁後援會被新北市政府開罰的案例。

國民黨新北市黨部發稿指這場活動是繼22日新北市婦女會韓國瑜後援會成立後，第2個成立的新北市挺韓婦女團體；市黨部主委李乾龍指出，工商婦女會辦愛心活動還有啦啦隊比賽，中間大約有5分鐘時間成立韓國瑜後援會造勢活動，但有人檢舉到市府說活動違反場地租借辦法，市府也說要沒收保證金2萬元；「沒關係啦!」李乾龍略顯無奈地說，他也提醒同仁，以後辦這種活動要注意避免給市府添麻煩。

不過，晚間出現轉折，秘書處長饒慶鈺表示，主辦單位申請辦理會員愛心聯誼活動，內容有舞蹈表演及愛心發票捐贈，「符合管理要點的規定」，並依申請內容辦理，只是在活動進行中，參與者有呼喊競選口號行為，為表示市府嚴守行政中立的立場，除立即到現場勸導外，並將加重記點2次，停止使用市府各場地1年，另將發函告知。

新北市工商婦女聯誼總會昨天下午租借新北市政府六樓大禮堂舉辦愛心發票捐贈及會員姐妹環保啦啦隊才藝表演，包括李乾龍、新北市民眾服務社理事長王淄岑、工商婦女總會長詹汝及歷屆總會長出席，活動中還成立了韓國瑜新北市工商婦女後援會，現場高喊「韓國瑜凍蒜！」氣氛熱絡。市黨部指出，這是繼廿二日新北市婦女會韓國瑜後援會成立後，第二個成立的新北市挺韓婦女團體。

依「新北市政府行政園區場地使用管理要點」第四條之三，場地的申請條件「嚴禁公職候選人競選活動」；第七條規範有下列五種情形，已許可者，應即停止使用，且使用費及保證金不予退還，五種情形包括：違反本要點或其他法令規定、妨害社會善良風俗或影響公共安全者、活動內容與申請使用內容不符或將場地轉讓他人使用者、曾經使用本府場地違反本要點規定者、其他經本府認為不宜使用者。第十三條規定，違反要點，記點一次，一年累積記點達二次，停止使用各場地半年。＃

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