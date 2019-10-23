韓國瑜要高山設升旗台 山友「雪羊」：路人講幹話

2019-10-23 19:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今跑選舉時，提出台灣3000多公尺以上高山都要設升旗台，對此，知名山友部落客「雪羊」在臉書上說，「一個路人講幹話，你會回他嗎？」，藉此表達立場。

雪羊在臉書以自問自答的方式說，「一個路人講幹話，你會回他嗎？」，答案是「不會。」對於韓國瑜提議在高山設升旗台，感到不以為然。

雪羊在臉書還說，與其擔心山頂會出現奇怪的東西，還不如趕快規劃明年1月11日的返鄉投票行程才對，這比回應那種幹話還幫衝曝光，實際200倍呀！

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