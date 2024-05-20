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國會擴權、錢坑法案惹議 李忠憲：中共想告訴中國人 台灣民主是笑話

立法院院會17日表決國會改革相關法案，韓國瑜數度召集協商無共識，院會進行表決大戰，發生肢體衝突。（資料照）

立法院院會17日表決國會改革相關法案，韓國瑜數度召集協商無共識，院會進行表決大戰，發生肢體衝突。（資料照）

2024/05/20 00:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了抗爭國民黨及民眾黨想強行闖關「國會擴權」、傅崐萁提出的3大「錢坑」法案，民進黨團17日在立法院與藍白爆發肢體衝突。對此，資安學者、成功大學電機系教授李忠憲示警，台灣現在就是一隻快被溫水煮熟的青蛙，在背後下指導棋的中共藉藍白毀憲亂政，形同用刀刺青蛙測試熟度，「戰爭已經在我們眼前！」

在17日上演全武行之後，立法院將於本週二（21日）院會繼續處理國會改革相關修法草案，民進黨團總召柯建銘19日在臉書表示向立法院長韓國瑜喊話，未來國會，包括週二院會在內，都在韓國瑜一念之間，民進黨只要求依職權行使法和程序正義，須協商有討論、有結論才表決，就這麼簡單。若韓國瑜週二願意講出「休息協商」，他就收回上週五在院會罵韓國瑜「歷史罪人」的嚴厲指控，並向對方道歉。

對此，李忠憲發文表示，「看柯建銘頻頻向韓國瑜喊話，真令人傷感。韓國瑜已經不是三十幾年前的韓國瑜，因為國民黨已經不是三十幾年前的國民黨。具體而微就是徐巧芯，以前的國民黨爛雖爛，不會有這樣的立法委員！」

他接著說：「習近平在後面下指導棋，台灣是一隻溫水快煮熟的青蛙，中國已經用刀剌在青蛙的腿上，看還會不會動，熟度夠不夠。藐視國會和兩兆錢坑法案都是測試熟度的工具，以後還有許多離譜的會一直來！他們就算失敗也不在乎，反正可以重複使用各種法案，拖垮台灣的民主，要我們注意力集中在這裡，順便告訴中國人，台灣的民主就是一場笑話。時機成熟，最後即使韓國瑜帶隊去和中國政治談判，也不會令人太過驚訝！」

最後李忠憲示警，雖然沈伯洋等立委犧牲自己，拚命阻擋5月17日的進程，這也只能代表至少在520之前，青蛙還沒有熟，賴清德可以平順就職總統，但無庸置疑的是：「戰爭已經在我們眼前！」

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