高雄治水 李鴻源建議可循新北中港大排模式

2019-03-08 16:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今（8）日率水利局長李戎威、觀光局長潘恆旭，與李鴻源晤談城市水治理與願景，李建議推動治水「旗艦計畫」循新北市中港大排治理模式，結合地方亮點營造做市政行銷。

會談中提出今年3月中旬前提出城市總體診斷、水患潛勢預判、高風險社區指認與問題癥結，在專家對話方面，4月底完成至少完成一場國際性專家對話，於本年度汛期結束進行檢討，並對水利政策在年底前再廣邀專家學者進行2場高風險社區討論。

現有設施維護方面，5月底前完成管溝巡檢，並更應重視現有設施之維護管理、預算合理編列之基本問題。汛期開始後，持續關注高風險社區之對話及方案之滾動式修正，視條件評估提高對高風險社區減災防災資源投入之承諾，並由市長帶領水利同仁巡視水利防災設施與組織，及設計相關市政行銷議題。

對於水治理未來布局，李建議市府需有「長期建設合理布局」整體計畫之部門，以整合跨局處、跨領域部門。水利部門於年底前提出水利建設白皮書作為長期政策，擇重大議題與方案並訂出逐年可檢視成果與民眾滿意度指標等，列為市政行銷材料。

李鴻源並提出治水「旗艦計畫」與願景營造，建議可循新北市中港大排治理模式，擇1至2個旗艦型計畫，由市府高層級長官專案列管並召集各局處配合及經費支持，於4年內完成大型具體營造成果，並清點特色主題，進行「一區一點亮」，包含節慶、營造、活動與特產等，其中有水資源條件者，由水利部門進行地方亮點營造，執行過程中，市府可透過對話機制重新整合地方與社區力量。

對於市政建設公共行銷，每月一次行銷進行媒體管理、議題管理、以及民意測溫與滿意度管理，將提昇民眾對於市府水治理之關心。

韓國瑜表示，去年豪雨造成本市雨水管（箱）涵多處破洞修補工作為首要解決事項，並請水利局儘速完成破洞修補工作。

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