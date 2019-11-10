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韓國瑜的副手是誰？朱立倫：我去問江啟臣

朱立倫應楊瓊瓔邀請參訪麗寶樂園，對韓國瑜的副手人選，他開玩笑說，要去問問江啟臣。（記者張瑞楨攝）

朱立倫應楊瓊瓔邀請參訪麗寶樂園，對韓國瑜的副手人選，他開玩笑說，要去問問江啟臣。（記者張瑞楨攝）

2019-11-10 10:59:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的副手（副總統）人選，即將於近期揭曉，前新北市長朱立倫，今天上午應台中市副市長楊瓊瓔邀請，到台中市后里區麗寶樂園參訪時，針對韓的副手人選，他說，韓國瑜的選擇一定是非常正確與加分，且能「互補」，至於人選是誰？他開玩笑說，韓國瑜過幾天會宣布，現在猜測沒有太大意義，「我下午問問江啟臣（國民黨籍立委）」。

針對韓國瑜的副手搭配人選，自許為「正常倫」的朱立倫說，他認為韓國瑜的選擇，一定是正確、加分、互補與同心協力，「我們也全力的祝福跟支持」，希望韓國瑜與副手全力以赴，爭取2020年的勝選。

至於郭台銘與宋楚瑜搭配，「郭宋配」參選總統一事，朱立倫狐疑說，「會成真嗎？」，他說，這個目前是傳言，會成真嗎？郭台銘辦公室不是昨天否認嗎？他說，不論對方如何決定，他都尊重，但「郭宋配」目前看起來好像是傳言。

另外，韓國瑜的副總統搭配人選，政界傳出高雄市副市長李四川、前新北市長周錫瑋等人選，朱立倫說，韓國瑜會最非常智慧的選擇，這幾天就會宣布，現在猜測沒有太大意義，朱立倫開玩笑說，「怎麼沒有提到江啟臣？我下午問問他」。

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