當加分副手？江啟臣︰由韓決定

外傳江啟臣立委（左二）是韓國瑜副手黑馬，江啟臣昨表示，相信韓國瑜有智慧做最好的決定。（記者陳建志攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者陳建志、林良昇／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜副手人選至今未定，外傳台中市立委江啟臣赴美訪問回台後，曾到高雄密會韓國瑜，認為在「決戰中台灣」下，是具有加分效果的黑馬。江啟臣昨天表示，相信韓國瑜有智慧做最好的決定，而副手人選牽涉選戰策略、團隊運作，應該給主帥更大的決定空間。

江啟臣雖未明確表示自己是副手人選，但也沒有否認，也因此留下想像空間。

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江啟臣昨前往台中電廠考察時受訪說，對國民黨而言，年底能勝選是最重要的，團隊大於個人，包括自己在內，都是助手，如何幫韓打贏年底選戰，讓國民黨重返執政，解決民眾關心的事情是最大的職責，江強調，他把自己的本分做好也就是最好的助選。

另外，被黨內推為韓國瑜最佳副手人選的前主席朱立倫，則是意願不高，對於接任競選總部主委，知情人士也稱朱無意願，更強調，朱無黨職，主委應由有黨務權力的人接任，朱將持續他與立委參選人的「有梗輔選」模式，持續為韓國瑜及國民黨助拳。

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