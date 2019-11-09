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首頁　>　政治

韓國瑜將公布副手 朱立倫：一定加分！

朱立倫到萬華幫立委參選人林郁方造勢。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫到萬華幫立委參選人林郁方造勢。（朱立倫辦公室提供）

2019-11-09 10:28:36

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天接受專訪鬆口「已找到副手」，外界眼中的大熱門、前新北市長朱立倫上午受訪對此表示，祝福韓國瑜和這位即將公布的副總統共同打贏選戰，「大家放心，一定加分」，在競選總部主委方面，朱也說，一定會有圓滿結果。

朱立倫上午到萬華馬場町公園和立委參選人林郁方騎協力車造勢。被問及韓國瑜即將公布副手人選，朱立倫表示，祝福韓國瑜和這位即將公布的副總統人選能共同努力打贏2020選戰，「大家放心、一定加分」；被追問「韓國瑜也稱讚過你是不錯人選」，朱立倫回應，韓國瑜說的是包括朱立倫等很多人都很優秀，但副手人選必須跟韓同心協力、彼此互補、相互加分，「我也只能跟大家講，已經有非常理想的人選」。

被問到韓國瑜競選總部主委一事，朱立倫也說，大家放心，一定會有圓滿成果，上上策是努力達成讓黨部、競總二合一的目標，這幾天因為黨主席吳敦義和黨中央都在忙不分區，待不分區定案很快會有圓滿結果。

針對吳敦義不分區排名可能是8到10名，朱立倫說，傳言滿天飛，最後結果還是看下週三，但他仍強調，多給年輕專業的朋友機會，他們將來會變成縣市長、區域立委等戰將 。

朱立倫幫立委參選人林郁方造勢，兩人共騎協力車。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫幫立委參選人林郁方造勢，兩人共騎協力車。（朱立倫辦公室提供）

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