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韓國瑜副手黑馬是他？江啟臣這樣說...

外傳江啟臣立委（左2）是韓國瑜副手黑手，江啟臣今天說此事需由總統大選辦公室對外發言。（記者陳建志攝）

外傳江啟臣立委（左2）是韓國瑜副手黑手，江啟臣今天說此事需由總統大選辦公室對外發言。（記者陳建志攝）

2019-11-04 14:07:15

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨總統提名人韓國瑜副手人選至今未定，外界傳出台中立委江啟臣赴美訪問回台後，曾到高雄密會韓國瑜，認為在「決戰中台灣」下，是具有加分效果的黑馬，江啟臣今天前往台中電廠考察受訪時表示，此問題需由總統大選辦公室對外發言，希望給韓國瑜更大的決定空間，不過也沒有明確否認，留下想像空間。

江啟臣說，今天是來考察台中電廠，關於總統大選的事情，應該由總統大選辦公室對外發言，相信韓國瑜市長有智慧做最好的決定，強調副手人選牽涉選戰策略、團隊運作，應該給主帥更大的決定空間。

江啟臣並說，對國民黨來說，年底勝選是最重要的，團隊大於個人，包括自己和現場委員、議員都是助手，如何幫韓市長打贏年底選戰，讓國民黨重返執政，解決民眾關心的事情是最大的職責，今天來考察就是把自己的職責做好，把自己的本分做好就是最好的助選，雖未明確表示自己就是副手人選，但也沒有否認，留下想像空間。

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