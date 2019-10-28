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護航不了？ 韓國瑜提「王X蛋跟爸爸」 藍委尷尬快閃

國民黨總統參選人韓國瑜27日進行青年政策論壇，他以「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，聽得台下滿頭霧水，韓國瑜競辦發言人葉元之28日解釋是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜27日進行青年政策論壇，他以「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，聽得台下滿頭霧水，韓國瑜競辦發言人葉元之28日解釋是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」。（資料照）

2019-10-29 00:45:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前北上舉辦青年論壇，與年輕選民進行對談，有2名學生詢問是否會簽《和平協議》？韓國瑜不僅數度迴避，更以「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，讓台下聽眾滿頭霧水，一旁國政顧問團也一臉尷尬。甚至事後有藍委被問及此事，表情尷尬，不然就是回說不清楚想要趕快閃。

韓國瑜27日舉辦青年論壇，在場學生提問，若當選是否會簽《和平協議》？韓國瑜以一句「王X蛋跟爸爸」來形容兩岸關係，還說這句話很厲害，「什麼叫王X蛋？我罵你王X蛋；什麼叫爸爸？爸爸，要什麼給什麼」，語畢台下聽得一頭霧水，也讓外界好奇誰是「王X蛋」？誰又是「爸爸」？

《三立新聞網》報導，對此，記者拿韓國瑜「王X蛋跟爸爸」等說法詢問藍委柯志恩，但柯聽聞僅回「我聽不懂，不是聽不懂啦！我不知道你在問什麼，我要趕行程！」藍委江啟臣則說，「我還沒有看耶！我還沒有看！」說完便急忙離開。

願意回答的藍委馬文君則說，「也許他（韓）用比較輕鬆的方式，讓大家更容易理解兩岸關係的重要性」，藍委陳玉珍則認為，「韓市長很多想法，事實上都比較創新的。」但似乎卻說不出什麼大道理。

綜合媒體報導，葉元之解釋，韓國瑜是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」，好像罵王X蛋的就是反共，不罵的就是親中或叫爸爸，這都是意識型態作祟。葉說明，兩岸關係是複雜的，並不是非黑即白，我們不會利用謾罵、口號喊台獨，只為爭取選票，卻也不會完全依賴對岸親中。

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