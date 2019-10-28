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簽和平協議？ 韓：強調主權很無聊

高雄市長韓國瑜27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（記者羅沛德攝）

高雄市長韓國瑜27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（記者羅沛德攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚出席青年政策論壇，與一百位青年座談。韓向年輕人強調，不喜歡他，討厭他，不投票給他都沒有關係；對於青年二度詢問當上總統後是否簽「和平協議」？韓也二度迴避，反批強調主權很無聊，難道他要在背上、臉上刻「我愛主權」？

二度迴避 韓：難道要我臉刻愛主權？

論壇一開始，先由青年玩問答遊戲，在最後「有沒有聽身邊的朋友說過，討厭韓國瑜？」的問題中，只有三個人回答「ＮＯ」。此時韓現身與青年對話，他開宗明義就說，不喜歡他，討厭他，不投票給他都沒有關係，但拜託要看完他的完整政見，認識他，問問題「越麻辣越好」。

現場一名台大政治系學生提問，指年輕人對韓國瑜有偏見，因為風評不好的部分媒體對韓造神，年輕人感到有疑慮；韓則說，任何事物都是相對存在，某些媒體青睞他，但很多媒體每天黑他，創金氏世界紀錄，體現有太多人的因素在裡面，台灣媒體是不是要檢討了？

會談中，有兩位青年詢問韓國瑜，當總統後是否與中國簽「和平協議」，第二位青年並認為韓要明確說不，才能破除「芒果乾」；但韓兩度迴避，並未正面回應問題，僅強調他的兩岸政策，會遵守中華民國憲政體制，捍衛中華民國主權，兩岸要恢復對話，台灣內部也要產生共識，希望未來中國大陸參考我們，只有中國大陸民主化，才能保障兩岸和平。

韓國瑜說，兩岸之間是台灣生死存亡，台灣地窄人稠，當然要發揮智慧避開戰爭，走向和平道路。他也打比方說，有清朝貪污的官被抓到，被問為什麼貪污？那官回說要反清復明，所以把錢存起來拿去嫖妓，多生幾個小孩推翻滿清。韓說，這就是虛幻的口號，講自己不相信的話來蒙蔽，就像有人說台獨，內心真的相信嗎？有可能嗎？但仍要講出來滿足部份選票。

韓也提及他到香港訪問時走進中聯辦。他指出，在座談會前，是青年對他的影響大，還是他對青年的影響大？他很確定，他對青年影響大，所以他去中聯辦談完，誰影響大？多少虛假意識形態，一切為了「反清復明」，大撈特撈，貪污腐敗到什麼程度？

韓國瑜說，有人說「顧主權」，三年半都不顧，選舉到才顧，難道他要背上刻「我愛主權」，還是臉上也要刻？「無聊嘛，太無聊！」

不分區人選 韓提三條件

〔記者許麗娟／澎湖報導〕國民黨不分區立委提名緊鑼密鼓，總統參選人韓國瑜是否可優先推薦人選？韓昨受訪表示，有和黨主席吳敦義交換過意見，韓認為國民黨不分區立委要有三個條件：「文要能說，武要能戰，心中要有理想」。

國民黨不分區提名傳出「吳韓角力」，吳敦義日前被媒體詢問韓是否有不分區立委提名權，吳表示「對不起，從來沒這個例子。」親韓人士則透露，韓曾向吳提出四到五名不分區建議人選。

韓國瑜昨天表示，將來在立法院的優秀人才、新一屆的立法委員，文如果是溫吞吞，武又不敢強烈表達自己的意見，沒有人民，心中沒有理想，這不是一個理想的立法委員。他指出，現在台灣人民對政治人物的要求愈來愈高，所以希望新一屆的國民黨立法委員一定要擁有三個條件：第一心中要有理想，第二要能表述，第三當仁不讓。

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