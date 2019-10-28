力拚國會過半 蔡：改革轉型發動機

總統蔡英文（中）27日出席2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會致詞，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者彭琬馨、謝君臨／台北報導〕二○二○選戰腳步逼近，競選連任的蔡英文總統積極成立百工百業後援會系統。她昨在台北連趕四場後援會成立大會，向支持者喊話，強調在選戰最後階段，阻絕假訊息、宣傳政績是最重要的工作，同時要團結台灣所有的力量，「我們一定要勝選」；蔡並說，國會過半不是執政口號，而是國家改革轉型的發動機。

支持蔡英文連任的後援會成立大會，昨天登場的包括全國牙醫界、全國綠能產業、全國同濟之友及全國工程界，蔡密集趕場，支持者也熱情大喊「蔡英文當選」。

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蔡總統強調，競選連任官方網站已經上線，其中包括三年多以來的政績，目前共列舉二十大類、一二五項。她說，宣傳政績、阻絕假消息是目前最重要的工作。她強調，台灣最重要的資產就是我們的民主，這些假訊息正在破壞我們的民主，看到假消息絕對不要轉傳，並尋找澄清資訊。

盼大家共同阻絕假消息

其次，蔡請大家多幫忙宣傳政績，指三年多來政府做了很多事情，也解決了很多問題，或許剛開始有些手忙腳亂，但在不斷檢討與充實戰力後，現在的團隊，應該是有史以來最成熟、最有效率、魄力及決心的團隊。

蔡強調，她看過很多選舉，選到後來社會是分裂的，希望這次選舉過後，社會可以越來越團結，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都是一家人。

蔡總統說，中國在區域不斷擴張，如今全世界都在看，台灣人明年選舉要做出什麼選擇，呼籲台灣人要有堅定意志，向全世界展現保衛國家的信念；「這次台灣一定要贏，蔡英文絕對不能輸」。

蔡英文表示，下階段仍將持續改革工程，把台灣經濟繼續往前推進，讓社會安全制度更完整，拜託大家再給她四年，而且國會一定要過半，讓很多根本性的政策，得以順利推動。

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