韓喊開發金山銀山：把東西賣出去

2019-10-23

〔記者許麗娟、蔡宗勳、王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜第七天的全台傾聽之旅，昨到嘉義縣參拜廟宇、瞭解農漁產業狀況，並在嘉義區漁會舉辦座談會。他說，我們周邊就有金山銀山沒有開發，一定要把東西賣出去、觀光客要進來。

韓國瑜昨在參訪行程及漁業座談會上指出，農漁民的問題就是擔心東西賣不出去，所以將來一定要把東西賣出去、觀光客進來；我們旁邊可能就有金山銀山，但是都沒有開發，如香港、澳門這麼重要的市場，我們竟然都沒有打進去，實在是太可惜了。

韓國瑜表示，澳門才七十萬人，但觀光客將近四千萬人，觀光客花錢、吃東西都不在乎的，所以市場一定要打進去，農產品要由政府帶頭外銷，他鎖定香港、澳門市場，觀光客至少三千八百萬人，有機會也會帶農漁民打入東南亞和日本市場。

韓國瑜要大家相信他，並以高雄經驗提及，今年高雄水果外銷多了七十％以上、漁業多了廿二％，花卉也在增加，這樣做是希望基層可以多一些收入。

韓國瑜昨也與國民黨嘉義縣海區立委參選人王啟澧等參拜璿宿上天宮、配天宮、先天宮等廟宇；在義竹鄉會勘秋行軍蟲災情時，農民反映秋行軍蟲「吃完一株又一株」，當場抓蟲給韓看；韓認為秋行軍蟲災情比想像中嚴重，建議政府給予適當補貼。

韓國瑜日前提出台灣農產品要三成外銷，農委會主委陳吉仲質疑，三成外銷、七成內銷且要提高公糧價格，又要減少糧食安全百分比，這是自我矛盾；並質疑韓稱高雄今年外銷訂單五十幾億元，到底現在執行率多少？韓國瑜昨要陳吉仲多下鄉傾聽，不要用冷冰冰的數字隱瞞真相，講風涼話。

韓造勢場丟雞蛋 警逮兩嫌

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週末在台南市南區水萍塭公園參加造勢晚會，晚會結束離場時，有人趁亂丟雞蛋，砸中韓的護衛隊成員與幾位民眾，警方昨天找到三十三歲陳姓、三十九歲張姓兩名涉案男子，兩男都表示不喜歡韓國瑜、晚會交通太亂才丟雞蛋。

台南警方初步調查，陳男從事餐飲業，張男是服飾業，兩人是朋友關係，當天經過該地見韓辦造勢晚會、交通混亂，陳嫌到附近超商買雞蛋，兩人待韓要離開時，趁人群混亂中丟蛋。

警清查，兩嫌都未在任何政治人物處擔任職務，也未加入政黨，犯案動機有待進一步調查釐清。警方初訊後已依涉刑法強制罪嫌移送南檢，檢察官複訊後諭知請回，但限制住居。

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