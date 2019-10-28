韓喊澎湖小三通 陸委會：實施逾10年

國民黨總統參選人韓國瑜昨到澎湖，縣長賴峰偉致贈包子，希望爭取到總統大位。（記者劉禹慶攝）

2019-10-28 05:30:00

賴峰偉：韓簡化「爭取固定雙向直航」原意

〔記者許麗娟、劉禹慶、王榮祥、涂鉅旻、蕭玗欣／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜指「澎湖應可以像金門一樣小三通」，陸委會昨反指「澎湖小三通已經超過十年」，被外界認為打臉韓。澎湖縣長賴峰偉則表示，韓發言時簡化了他向韓所說「爭取固定雙向直航」的原意。

賴峰偉前晚與韓國瑜出席澎湖基層幹部座談會。賴表示，自己跟韓提到澎湖小三通的問題時，韓指稱，金門有、澎湖應該也要有，所以只要他當選總統，澎湖的小三通是沒有問題的。

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韓國瑜昨在澎湖競選總部成立大會，重申澎湖潛力發展無窮，「外婆的澎湖灣」在華人世界家喻戶曉，金馬可以小三通，澎湖也可以順利小三通。韓也說，中國的觀光客現在一年到澎湖大概不到五千人，中國如果來個十萬到三十萬人，可以與高雄一樣，「澎湖農漁特產品出得去，觀光客進得來，澎湖發大財」。

對於韓國瑜的批評，陸委會昨指出，我國政府自二○○八年十月修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」後，澎湖小三通已超過十年。不過，由於澎湖距離中國福建的港口較遠，且冬季遭受海象之影響，不易透過海運往返中國，導致澎湖小三通客運發展不易，目前客貨運僅有包船，尚無定期航班。

澎距福建較遠 海象不佳 客運發展不易

陸委會表示，中客團大都採取金門小三通航運到金門，再搭乘金門至馬公間航空班機前往旅遊，政府歡迎中國客循小三通到澎湖旅遊，若有航運需求，歡迎業者依規定提出申請，相關機關將儘速辦理及協助。

對於陸委會「打臉」韓國瑜，賴峰偉昨表示，韓簡化了他的原意，其實澎湖是爭取與金馬一樣，與中國港口、機場直航。

賴峰偉表示，現行澎湖與中國通常採取專案或包機直航，並未像金馬一樣，有固定的港口雙向直航，空運也沒有對飛的機場，每年百萬觀光客多數是台灣旅客，因此希望韓國瑜當選後，能協助建立澎湖與中國對航的港口與機場。

韓國瑜競選辦公室昨晚發表聲明，強調澎湖需要真正落實小三通，例如透過固定航班讓更多陸客來澎湖，而不是專案申請或是借道金門，請陸委會等相關單位不要顧左右而言他。

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