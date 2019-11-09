連戰邀談輔選 馬朱韓缺席 吳洪早退

為輔選總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰昨晚在台北國軍英雄館召開輔選會議，邀國民黨主席吳敦義及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席參加，結果馬、朱、韓缺席，洪與吳敦義提前離開。（記者塗建榮攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者施曉光、陳昀、葛祐豪／綜合報導〕為輔選總統參選人韓國瑜，前國民黨主席連戰昨晚在台北國軍英雄館召開輔選會議，邀國民黨主席吳敦義及馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席參加，結果馬、朱、韓缺席，洪與吳敦義提前離開。連戰離開前面對媒體提問出席狀況稀稀落落，只丟下一句話，「這都不是真的」，隨即離去。

連戰昨晚召集這場輔選會議，目的是要整合黨內大老並分工輔選韓國瑜，由於韓總部競選主委迄今無法定案，黨內屬意人選就是吳敦義或朱立倫，連戰日前也曾當面勸進朱，因此藍營原本預期這場會議可以解決競總主委人事問題，卻因主角朱立倫、韓國瑜缺席，吳敦義也僅停留二十多分鐘即離去，形同破局。

請繼續往下閱讀...

韓：副手找到了 過兩天宣布

不過，韓國瑜昨天接受廣播節目專訪時，親口表示，他的搭檔副手人選已經找到了，「過兩天才正式宣布」。

國民黨昨在國軍英雄館七樓舉行台商造勢活動，約莫七點二十分左右結束，連戰、吳伯雄、吳敦義、洪秀柱等人隨即陸續移往二樓宴會廳，媒體卻遲未看到韓國瑜等人，馬英九、朱立倫更直接離開國軍英雄館，沒有出席會議，韓國瑜則是在七樓與三樓停留約三十分鐘，始終沒有到二樓就搭車離去。

媒體詢問韓未參加原因，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維表示，韓國瑜另有行程，他甚至說，吃飯的地方可能會讓大家遐想有賄選嫌疑，強調韓跑很多餐會行程都沒有出菜，況且韓在前一場已和其他人聯合造勢，接下來就跑自己的行程，其他就交給顧問團、後援會總會長等人打理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法