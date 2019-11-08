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國家機器洩韓國瑜個資？蔡英文反擊：指控要有證據

蔡英文表示，指控國家機器這件事情是要有證據，過去韓市長也是有幾次指控有國家機器，後來都沒有證實有國家機器介入。（記者方賓照攝）

蔡英文表示，指控國家機器這件事情是要有證據，過去韓市長也是有幾次指控有國家機器，後來都沒有證實有國家機器介入。（記者方賓照攝）

2019-11-08 12:01:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統蔡英文今日出席ITF台北國際旅展，針對媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨立委質疑國家機器洩個資看法，蔡英文表示，指控國家機器這件事情是要有證據，過去韓市長也是有幾次指控有國家機器，後來都沒有證實有國家機器介入；韓市長要先講清楚是哪些個資外洩、哪個機關或特定單位有嫌疑，不能一個國家機器就打死所有的人不是嗎？社會既然有質疑，就希望作為總統參選人也應該說清楚，並覺得對這樣的事情發言還是要謹慎。

媒體也詢問藍營說韓國瑜買房案，但蔡英文33歲就能在內湖買地，是在綠營中最沒有資格批評韓國瑜的人。蔡英文表示，內湖這事情上次總統選舉國民黨已經炒過一次不是嗎？當時都已經釐清，舊事重提是一件沒有意義的事情；而且她的財產申報已經是很長的時間，財產都是長期持有經過一一的檢驗，尤其是參加過這麼多次選舉，都檢驗過好幾次。倒是韓市長對於外界質疑也必須要說清楚，這件事情其實是一個誠信問題，也是群眾在檢驗候選人是不是有言行一致的問題。

對於韓國瑜提出新的勞資政策，包含修法保障勞工在無薪假期間，仍能獲得保險支付投保薪資的60％，及2年內編1000億元撥補勞保基金等。蔡英文表示，執政以來持續改善勞工權益，基本工資這幾年每年都有調，已經連續4次調了基本工資，主要是要強化勞工朋友的權益；同時也做了減稅政策，讓勞工朋友可支配所得能夠增加。其他權益都持續改善中，基金財務用很多方式來改善，包含從明年開始會以一年編200億挹注這個基金，來強化基金財務，基金財務確實是一個需要較大工程來處理，會持續來檢討。

對於韓國瑜提出的政策，蔡英文則說，政府做很多財務工程都會注意到財源籌措的問題，主張要把錢用出去的人，就要去注意到財源要怎麼籌措。

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