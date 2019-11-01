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超級星期六決戰台南！蔡賴首次同台 韓、柯都來搶票

總統蔡英文（左二）明天將在台南助選，並與賴清德同台拉抬聲勢。（記者楊金城攝）

總統蔡英文（左二）明天將在台南助選，並與賴清德同台拉抬聲勢。（記者楊金城攝）

2019-11-01 17:41:13

〔記者楊金城／台南報導〕明天（11月2日）超級星期六，3黨主將決戰台南，蔡英文賴清德首度同台、韓國瑜、吳敦義、朱立倫都在台南，台北市長柯文哲也要來台南助選，台南選情一下聚焦熱滾滾。

國民黨立委參選人洪秀柱明天上午9點成立競選總部，邀請黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫站台助選，國民黨總統參選人韓國瑜也要在上午10點半上台助選。

總統蔡英文明天在台南市有7個行程，上午9點半先出席安南區台十七線海尾橋竣工通車典禮，接著10點5分參加蔡英文林俊憲聯合競選總部成立大會，與賴清德同台助選，這是蔡賴在黨內初選後近五個月來首度同框。

蔡英文隨後再到永康參加南區宗教後援會成立大會，中午在奇美食品幸福工廠吃中餐後，明天下午2點起連趕出席各級農會後援會成立大會、蔡英文林宜瑾聯合競選總部成立大會、麻豆良皇宮拜廟贈匾。

賴清德排定在明天上午9點40分到10點30分出席蔡英文林俊憲聯合競選總部成立大會。

柯文哲明天為南市第一選區台灣民眾黨立委參選人顏耀星助選，明上午11點10分到新營太子宮參拜，下午到東山吃鴨頭、喝東山咖啡、後壁泰安宮參拜、參觀芳榮米廠乾燥中心、菁寮老街巡禮和新營夜市。

台南市長黃偉哲說，明天是超級星期六，已要求南市警局做好各項維安工作，不容許上次韓國瑜被蛋襲事件再發生，也呼籲不同陣營支持者要冷靜，情緒不要過激，這樣對選票沒加分。

台南市警察局長周幼偉指出，警方對警衛對象的保護防衛會全力做好，防堵可能的暴力發生。

賴清德（右）明天將為林俊憲助選，並首度與蔡英文同台。（記者楊金城攝）

賴清德（右）明天將為林俊憲助選，並首度與蔡英文同台。（記者楊金城攝）

國民黨總統參選人韓國瑜明天再到台南助選。（記者楊金城攝）

國民黨總統參選人韓國瑜明天再到台南助選。（記者楊金城攝）

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