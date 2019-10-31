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這4手法雷同！ 范世平：韓國瑜選戰是「毛澤東」式打法

范世平認為，韓國瑜（圖前左2）唸過中共黨史與毛澤東思想，所以嫻熟毛的戰略，並將此思維應用在總統大選。（記者許麗娟攝）

范世平認為，韓國瑜（圖前左2）唸過中共黨史與毛澤東思想，所以嫻熟毛的戰略，並將此思維應用在總統大選。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 00:12:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜爭議言行不斷，日前先拋出「高山升旗台」、「故宮一次展」等議題，近日又以「白白胖胖」形容綠營政治人物，遭外界質疑是人身攻擊。對此，師大政研所教授范世平認為，韓國瑜唸過中共黨史與毛澤東思想，所以嫻熟毛的戰略，並將此思維應用在總統大選。范世平也舉出韓國瑜四個與之雷同的手法。

范世平31日在臉書PO文，舉出韓國瑜四個與毛澤東手段雷同的手法，一、階級鬥爭。毛澤東曾說「階級鬥爭，一抓就靈」；而韓國瑜批評蔡英文是「白白胖胖」的資產階級，把自己形容成代表「黑黑瘦瘦」的無產階級。

二、「大躍進」式口號。范世平表示，韓國瑜最近提出的「高屏大機場」、「茶賣筷子國」、「高山升旗台」、「故宮一次展」、「遊學國家出錢」，與1958年「大躍進」時的「超英趕美」口號一樣，都是「假、大、空」。

三、「反智」！范世平指出，毛澤東看不起知識份子，稱他們「臭老九」，因為只有滿腹經綸而沒有革命經驗，而韓國瑜的「國政顧問團」，除少數人與韓開直播外，其他人似乎都束之高閣。

四、裝窮。范世平表示，韓國瑜選高雄市長時說只有「一瓶礦泉水，一碗魯肉飯」，但其實韓國瑜經營的維多利亞雙語學校是貴族學校。范世平說，毛澤東雖出身富農，還是唸過師範學校的知識份子，卻裝成一副貧農形象，穿著破衣破鞋、吃粗茶淡飯、與基層士兵打成一片，等到中共建政後卻過著帝王般生活，夜夜笙歌。

范世平表示，不可否認的是，韓國瑜的「毛澤東式」打法逐漸見效，引發高度關注，蔡英文陣營也被迫被動回應。他認為，若蔡英文還是採取「正規戰」打法，就應付不了韓國瑜的「游擊戰」，民進黨必須要刺激中產階級對韓國瑜言行的憂慮及不滿，讓他們有出來投票的動力。

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