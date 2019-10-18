評韓國瑜兩岸政策 學者：還是在當「韓總機」

2019-10-18 13:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕兩岸政策協會今天舉辦「2020總統大選藍綠兩岸政策比一比」座談會，台師大政研所教授范世平表示，國民黨總統參選人韓國瑜10月10日發表兩岸政策白皮書，除照本宣科外，還是當「韓總機」，面對記者提問，不斷地把問題「轉」給國政顧問來代答，虧韓國瑜還是政大東亞所畢業。而總統職權就是外交、國防與兩岸，韓的起手式表現，「讓大家有一點意外」。

范世平強調，韓國瑜發表兩岸政策的記者會上，包括前國安會秘書長蘇起、前陸委會副主委趙建民、前國安局局長蔡得勝，這三位都是在馬政府時代的官員，韓應要去找年輕世代、有嶄新觀點的學者專家當顧問，畢竟現在時空環境跟過去不一樣。

范世平指出，今年4月韓國瑜到美國訪問與美方的學者閉門會議，根據當時媒體披露，與會者透露，韓國瑜從頭到尾還是講「一中各表」，把馬政府時期的兩岸政策做了闡述，但現在美中台關係已經不像2008年，中國也不是2008年的中國，韓要如何面對美國印太戰略？台灣要扮演什麼角色？韓並沒有充分說明。這也顯示韓的兩岸政策沒辦法跳脫過去結構，無法與時俱進。

至於芒果乾（亡國感），范世平分析，藍營有藍營的表述、綠營有綠營的表述，連對於所謂的「今日香港、明日台灣」也是藍綠表述不同，國民黨指蔡政府操作亡國感，如果有這麼好操作的話，去年11月的九合一選舉，民進黨會輸這麼慘？

范世平說，民眾的亡國感，當然來自香港現在情勢，但韓國瑜3月到香港訪問時，成為第一個公開進入中聯辦的政治人物，而且跟中聯辦主任見面合影，造成台灣政壇震撼，沒想到後來香港6月發生「反送中」運定，到目前為止沒有停過。藍綠的兩岸政策哪個可獲得選民的青睞，要看明年1月11日選舉結果。

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