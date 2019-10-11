發大財落空又太親中 范世平：中間選民如何相信韓？

2019-10-11 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平10日深夜指出，總統蔡英文有「辣台妹」支撐，對中國態度強硬，是「維持台灣現狀的守護者」又能拚經濟，相較之下，韓國瑜進中聯辦，又提不出具體的台灣經濟政策，「中間選民要如何相信韓？」

范世平在《信傳媒》評論，20008年馬英九執政後兩岸關係迅速解凍，但中產階級開始擔心中國的「以商圍政」、「以通促統」，這種疑慮導致了2014的「太陽花學運」，因此2016年中間選民選擇了蔡英文，直至去年九合一大選戰局出現變化，當時外界認為，中間選民還是比較喜歡國民黨的兩岸政策。

范世平表示，過了一年至今，中間選民又喜歡了蔡英文，原因在於中國領導人習近平在1月2日提出了「一國兩制台灣方案」，讓中產階級擔心現狀可能改變；加上6月9日香港發生了「反送中」遊行，讓中產階級產生「今日香港，明日台灣」的「亡國感」。

范世平提到，強硬對抗中國的「辣台妹」蔡英文，是維持台灣現狀的守護者；相較之下，韓國瑜與中國的關係複雜，還納入香港「中聯辦」，讓中間選民擔心韓當選總統，現狀可能被改變，目前中國經濟惡化，台商紛紛回流，中國無法達到「發大財」的目的，國民黨時常打出的「兩岸牌」已然無效。

范世平強調，如果蔡英文「拼經濟」能讓中產階級有感，「經濟牌」不再是國民黨所獨有，加上韓國瑜在高雄的「貨出去，人進來，高雄發大財」的政策不如預期，又提不出具體的台灣經濟政策，中間選民就是要如何能夠信任韓國瑜。

范世平臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法