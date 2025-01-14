白沙屯媽祖進香時程出爐！「粉紅超跑」5/1出發。（拱天宮提供）

2025/01/14 14:07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，將於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後旋即出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，再度挑戰急行軍紀錄，預計於5月11日回宮，3月27日開放現場報名。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆12月15日擲筊決定，今天雖然天氣依舊寒冷，仍吸引大批信眾湧入白沙屯拱天宮，參與擲筊決定徒步進香時程的神聖一刻，將大殿擠得水洩不通。

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白沙屯拱天宮廟方指出，今年進香去程前往雲林縣北港朝天宮仍然是急行軍，加上回程時間共10天9夜。廟方也提醒，去程天氣炎熱且為急行軍，僅2天半時間就抵達北港，對信眾將是一大考驗，參加信眾的民眾要有心理準備。而回宮時間較長，在分配行進與休息上時間上較好搭配。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，隨香報名信眾近年屢創新高，去年幾乎達到18萬人報名，盛況空前，創下歷史新猷。

地方居民說，今年「粉紅超跑」超跑出發時間為勞動節，之後隔天為周五，可能吸引更多人報名參與盛會。

至於信眾關心的報名日期，廟方表示，將從3月27日開放現場報名。

白沙屯拱天宮今天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後旋即出發。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

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