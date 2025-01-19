1/19各報重點新聞一覽

立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，表示恐剝奪民眾小確幸。（資料照）

2025/01/19 06:58

自由時報

在野黨團 大砍發票經費 財部︰剝奪小確幸 影響兌獎

立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，因「統一發票給獎經費」慘遭刪減十八．五億元，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性。

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藍委王鴻薇質疑 頭盔等防護裝備是「備戰」 消促會副理事長：消防為戰爭做準備又怎樣？

立法院本週將繼續表決中央政府總預算案，國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案將消防署兩億五六三六萬八千元的救災救護工作減列一億元，其中包括新式頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練等，引發輿論質疑後撤案。消防員工作權益促進會副理事長鄭少書昨受訪批評，消防員未來要面對的可能是牽涉犯罪的複合式災害，且國家本就不可一日無國防，「就算這項預算是在為戰爭做準備，是又怎樣！」

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即將就職 備妥百份總統行政命令 川普移民、關稅新政 直接上路

華爾街日報十七日報導，即將宣誓就職的美國新任總統川普，將憑藉民意支持及官司勝訴等底氣，備妥約一百份行政命令，更積極地推動邊境管制與調升關稅政策，並突破總統權力界限，繞過國會逕自採取行動。

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聯合報

40年來首次…川普就職典禮移室內 我慶賀團無法現場觀禮

美國總統當選人川普十七日宣布，由於華府廿日恐因北極寒流來襲面臨嚴寒，當天的總統就職典禮將移師室內，在國會大廈圓形大廳舉行。川普強調，不願見到與會民眾因低溫受到傷害。

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新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

台灣進入大都更時代，新建築集合各項容積獎勵長得大又高，帶來許多後遺症；從台北市北投士林科技園區的景觀豪宅霸占觀音山夕照、龍山寺背後長出高樓，到國父紀念館周邊解除限高禁令，都讓平民美景與城市天際線消失中。

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中國時報

川普就職 我慶賀團無法現場觀禮

美國總統當選人川普將於20日就職，成為美國第47任總統。「國會正副總統就職典禮聯合委員會」（JCCIC）原本決定典禮依傳統在國會大廈西側露台草坪舉行。但川普17日宣布，由於當天將出現危險低溫，就職典禮將改到國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。這將是40年來美國總統就職典禮首次在室內舉行。

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美智庫：川普2.0 兩岸應移除民間交流障礙

川普將於美東時間20日正式就任美國總統。美國1家智庫呼籲，北京與台北應藉川普2.0任期開始之際，開啟更多跨海峽直接交流管道，「尤其是在雙方指定的代表人之間」。該智庫建議，雙方應移除近期施加的民間交流障礙。

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國民黨立委王鴻薇以「是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案減列消防署一億元，引發輿論質疑後撤案。圖為消防隊救災滅火畫面。（資料照）

美國新任總統川普，即將宣誓就職，備妥約一百份行政命令，繞過國會，推動邊境管制與調升關稅政策。（美聯社檔案照）

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