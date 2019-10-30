韓講話有特色？范世平：愛提性、爆粗口、答非所問

范世平認為，韓國瑜沒考量到中間選民與婦女感受，講話才會越來越重鹹。（記者許麗娟攝）

2019-10-30 23:40:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期言論再度受到輿論撻伐，台師大政研所教授范世平指出，韓國瑜講話有三個特色：「一是脫離不了『性』，二是粗口連連，三是答非所問」，范質疑，中間選民真的能接受這樣的總統參選人？

范世平今（30）日在臉書寫道，韓國瑜從2018年九合一選舉以來，他的言論包括在愛情摩天輪上設摩鐵、願陪來高雄投資的人睡一晚、三重造勢時說韋小寶的媽媽開妓院、鳳凰飛走卻進來一堆雞、與大學生見面時又提到嫖妓。范直呼，「為什麼他的講話總離不開『性』？」

請繼續往下閱讀...

范世平表示，韓國瑜在公眾場合粗口連連，諸如「用屁眼看人」、「他奶奶的」、「恁爸等你」、「王八蛋」等；他的「答非所問」更層出不窮，年輕人問他退休政策，韓卻回答：「我年輕時喝酒打屁唱歌最快樂」；被問「芒果乾」與是否簽署和平協議，韓卻用「王八蛋與爸爸」來形容兩岸關係，范砲轟，「不知中國是台灣的爸爸，還是台灣是中國的爸爸，而誰是王八蛋？」

范世平提到，韓國瑜的發言沒考量到中間選民與婦女感受，因此講話越來越重鹹，也愈發肆無忌憚，目的是要讓韓粉持續在興奮點上，范質疑，難道中間選民、中產階級真能接受自己的孩子以這樣的人當榜樣，進而有樣學樣地學習粗話？

范世平質疑，難道中間選民、中產階級真能接受韓國瑜粗俗的言談？（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法