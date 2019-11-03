草包選上台灣堪慮 基層軍人真心話：千萬母湯！

有自稱軍人的網友發文指出，若韓國瑜當選，台灣國防堪慮。（資料照）

2019-11-03 23:46:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期在全台造勢，欲在2020年總統大選中勝出，1名自稱是基層軍人的網友在臉書指出，不少同袍都相當擔心韓國瑜若真的選上，國家財政跟國防預算會馬上陷入困境，台灣恐怕沒有未來。

該名網友在罷韓臉書社團「公民割草行動」發文表示，一般百姓可能不知道，蔡總統上任後對現役軍人非常好，以前基層部隊個人裝備爛得要死，還常「欠撥」，現在不但增加了個裝的質量，例如將「黑白雙豹」公發鞋換成「美津濃」等大品牌，也把十分不平等的年金加以改革，現役人員將來退伍可領到的本來少於那些反年改人士兩倍以上，現在只差了三分之一，讓他們多一點動力做滿二十年。

請繼續往下閱讀...

他表示，蔡總統對於國防的重視不在話下，光一年內視察演訓、國防科研單位的次數就完勝馬英九8年，更是「要人給人、要錢給錢」，大家可以觀察，相較4年前預算不足差點營運不順，現在中科院是不是正在發光發熱、國造大爆發，這些事基層人員都看在眼裡，支持蔡總統的同袍相當多。

該名軍人指出，礙於頂頭上司幾乎都是藍的，基層只是不敢表達，然而韓草包說上任後就要把年金改回來，實在是讓大家非常憂心，如果真的當選，國家財政跟國防預算會馬上陷入困境台灣年輕人未來怎麼辦？國軍未來怎麼辦？草包有在關心未來嗎？

不少網友看完文章後均紛紛留言指出「拉你同袍的票，一起投小英」、「軍人能為台灣前途著，台灣就有救」、「感謝您的付出和願意挺身說出來」、「我是三年前退伍的海軍中士，馬小九擔任總統時，真的一堆爛政策」、「 馬小九就是親中當然國防擺爛」、「難得有軍方背景的人站出來，說了很中肯的話！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法