藍委竟未獲邀韓國瑜座談 林為洲妻被擋門外火大

新竹縣立委林為洲太太郭慶珠（右）在新竹喜來登的AI智慧的青年座談外，抗議國民黨部說不邀請治人物，但卻有議長、議員入場。（記者許麗娟攝）

2019-11-07 17:41:47

〔記者廖雪茹、許麗娟／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午出席在新竹縣竹北喜來登飯店的科技青年座談，立委林為洲妻子郭慶珠出席時，卻在會場門外遭主辦單位以「未邀政治人物」加以阻攔，讓她忍不住當場大聲抱怨。她也質疑，主辦單位說沒邀政治人物，但明明就有政治人物受邀進場，更高聲嗆「是覺得國民黨票太多嗎」？

對於同黨政治人物被工作人員阻攔在外，郭慶珠向媒體抱怨，林為洲一路幫韓國瑜和新竹縣長楊文科，為什麼被限制在門外？她不是「來亂」，但主辦單位竟連通知都不通知，不讓林為洲知道。不過，她也說不知道主辦單位到底是誰。

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韓國瑜今天在新竹縣的行程中，科技青年座談由縣長楊文科主辦。楊文科稍後也陪同韓國瑜、顧問團總召張善政到場；楊文科致詞時說，去年縣長選舉時，韓國瑜幫他很大的忙，競選時他提出AI智慧園區政見，相信將來就是年輕人的夢想樂園，因此特別邀新竹縣各大學年輕人參與座談，與韓國瑜進行第一類的接觸。

對於林為洲未獲邀韓國瑜青年科技座談，地方人士表示，去年新竹縣長選舉，楊文科與林為洲都爭取國民黨提名，一度鬧得沸沸揚揚，最後林為洲含淚退選。

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