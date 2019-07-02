韓國瑜新竹造勢後 楊文科：縣府前的內廣場不外借了！

2019-07-02 10:44

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科今天主管會報上針對630高雄市長韓國瑜在縣府前內、外廣場所舉辦的「決戰2020 贏回台灣」造勢大會進行檢討說，府前的內廣場原則上不再外借，以免影響整個竹北市民的生活、居家安寧、以及交通，假如活動大到有必要用到這麼大的場地，縣府內部要專案核准才行外借。

楊文科今天主動就此事進行內部檢討，除了感謝警局、交旅、以及民政2處，大家一起努力，讓前述活動圓滿落幕，但他也認為縣府在面對這個活動時，府內的內部協調不夠。

他說，府前的停車場（內廣場）屬於縣府管轄，要跟縣府申請，光明6路對面的「縣政六路廣場」（外廣場）屬於市公所核准的權限，但是公園綠地的部份又屬於縣府綜發處核准的職權。

所以在正個過程中府內欠缺協調，以後要有事前的整個協調會議來因應，將來如果還有申請（內廣場）的話，內部的協調機制要先完成。

他稱讚，這次多虧由警局局長黃家琦主動跳出來協調，才讓整個事情比較安定的進行，沒有造成很大的衝突。

楊文科強調，以後縣府前停車場要不要出借，這值得縣府考慮，因為這是停車場的用地，重要在不影響整個竹北市民的生活、居家安寧、以及交通情況；原則上不要再出借了！至於竹北市公所的部份就由他們依法辦理。

如果必須要用到這麼大的場地的話，縣府內部要專案核准才行，府內就這次的經驗要做一些改進，以後才比較不會造成一些困擾和爭議。

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