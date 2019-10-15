打選戰 林為洲捧上炸雞塊薯條的理由是...

2019-10-15 13:28

［記者黃美珠／竹縣報導］立委選舉起跑！國民黨籍新竹縣第1選區立委林為洲爭取連任，爭取年輕選民支持，今天他特別端出炸薯條、炸雞塊、以及炸水餃配上熱騰騰的貢丸湯，宣布從即日起，他的參選說明會每天2場巡迴第1選區，邀請鄉親前去了解他繼續要服務鄉親的企圖心外，更是鎖定家有小朋友的年輕父母，歡迎他們牽著小朋友到場享用前述美食，跟小朋友一起來聽政見、討論他的政見，大家來共同翻轉傳統政治的形式。

林為洲今天也同步公布：他採用「babyblue（嬰兒藍）」的競選主視覺畫面，和「敢講、肯做」的slogan，以及兩個過去3年多來他在立法院努力推動的重大建設～台大生醫園區醫院今年底前開診，以及五楊高架橋延伸到苗栗頭份，「一般現在人家開始稱它叫做楊投高架橋 」他說。

林為洲說，未來竹北台大生醫分院結合新竹台大、竹東台大，3院共同分工且資源分享達到醫學中心的目標。

至於五楊高的延伸，是他過去3年多所積極爭取的，現在正在做期末評估，完成以後就會開始啟動環境影響評估，通過環評便展開規劃設計，乃至最後正式動工。

他直言，很多人會說，前述重大建設很多政治人物都有出力過，但他要強調的是，這2件重大工程因他的努力而產生的實質進展為何。所以他特別在這2項重大工程的看板上標註上他實際推動的進程表，提供所有鄉親參考。

他說，整個第1選區總共有106個村里，他從昨晚開始，每天以2個村里的方式舉辦參選說明會，現場雖仍備有一些傳統鄉親愛吃的炒米粉和爌肉，但是主要還是提供炸雞塊、炸薯條、炸水餃搭配新竹有名的進益貢丸湯給來聽講的鄉親免費享用。

林為洲說，他用炸雞塊和薯條取代傳統米粉場，主要是希望年輕鄉親可以帶著小朋友們一起來聽政見，換換口味！讓小朋友也可以出席說明會，讓年輕人願意帶小朋友來聽聽看他的政見，大家一起來改變傳統政治的形式。

他說，他用競選主視覺所做的大型看板，會出現在說明會現場、其官方臉書粉絲頁或是Line@。採用「babyblue」淺淺、嬰兒、年輕藍的顏色。競選slogan「敢講、肯做」除了最能表現他的個性、以及他在立院敢衝、敢撞、敢講的勇敢形象，用客、國、台3種語言講起來也很順口。

他還秀了他的政績海報架，強調輕巧、便利、好收納，跟傳統的布幕設計很不一 樣，處處展現他跟年輕人同步的性格和思考力，希望獲得年輕選民青睞。

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