挑戰林為洲 綠黨議員余筱菁加入立委選戰

2019-08-19 21:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕綠黨新竹縣議員余筱菁宣布將參選立委第一選區，引發鄉親關切；余筱菁表示，希望能以更宏觀角度切入縣政核心問題，同時為達到政黨補助款門檻得票率3％，因此她決定跳脫舒適圈，以第三勢力，勇敢挑戰藍營優勢選區和傳統地方派系。

外型亮麗、形象清新的余筱菁，本身是身障者，2018年首次參選新竹縣議員，即在竹東、五峰選區脫穎而出，以美女刺客之姿高票當選，上任後在議會發言嗆辣，令不少鄉親刮目相看。

余筱菁表示，擔任議員以來，漸漸體會到縣政監督的範圍不僅是在竹東，而是遍及全縣，因此她不只耕耘於竹東，也著力於所有鄉鎮間的居住正義、環境問題、身障弱勢、道路與交通安全-促進機車權益及公共運輸系統的建立與完善等，所以她希望可以用更宏觀的角度來切入縣政核心問題，讓所有在這塊土地上生活的生命，都能有更友善的生活環境，這也是她參政的初衷。

其次，在政黨法歷經修法之後，綠黨有非過3％的壓力，這3％必須獲得超過30萬的選民支持才能生存下去，「我身為綠黨的召集人，也責無旁貸要擔起責任，而綠黨的原則是不與其他優秀的參選人強撞選區，給予支持台灣的參選人更多的空間，是綠黨為大局著想的承擔。」

余筱菁說，綠黨在財力、實力上或許跟現任競選連任的林為洲立委還有一大段差距，但她的參選，是第三勢力第一次在這個傳統中國國民黨絕對優勢的選區，去挑戰傳統地方派系。此外，新埔芎林也是她的家鄉，具有地緣關係，因此請縣民們給小黨一個機會，一起讓新竹更好。

新竹縣立委第一選區除了國民黨林為洲爭取連任，外傳也積極布局投入參選立委的國會政黨聯盟籍議員吳旭智說，「不排除任何可能」。民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德今表示，將積極向中央黨部建議徵召2名優秀人選，其中除將建議新聞部主任周江杰參選第一選區，北埔優秀青年范文鴻也表態爭取參選二選區。

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