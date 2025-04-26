國民黨426凱道遊行 曹興誠批：叛國的集會、騙徒的表演

由國民黨發起的426凱道集會遊行將於今天下午3點於凱道集結，聯電創辦人曹興誠今（26）日在臉書批評，426的凱道是叛國的集會、騙徒的表演。（資料照）

2025/04/26 14:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕由國民黨發起的426凱道集會遊行將於今天下午3點於凱道集結，聯電創辦人曹興誠今（26）日在臉書批評，426的凱道是叛國的集會、騙徒的表演。

曹興誠表示，國民黨和民眾黨426聚集在凱道，宣稱要反惡罷、反綠共、反紅共、戰獨裁。不過，賴清德總統是台灣人民經過公開合法的程序選出來的總統。

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曾興誠強調，賴總統當選時，超過80國家與國際組織，逾700名政要，都來電祝賀，肯定我國順利完成民主選舉。這樣一個民選總統，國民黨竟然稱他為獨裁者，拒絕參加總統就職典禮，反而不斷跑到北京去接受指示。這是公然否定台灣的民主和元首，是赤裸裸的叛國行為。

曹興誠說，國民黨在凱道訴求「戰獨裁」，他們似乎不知道，2023年11月26號，美國拜登總統在記者會上公開宣稱，習近平是獨裁者（dictator）。國民黨如果要戰獨裁，他們要戰鬥的對象是習近平，可是他們敢嗎？

曹興誠指出，國民黨說要在凱道上反綠共、反紅共。「如果你問他們，誰是紅共？誰是綠共？他們根本無法定義，這是典型騙徒的手法。丟出一些沒有定義的名詞，混淆視聽，希望騙別人對號入座。」

曹興誠表示，他們真正必須要反對的，是中共；可是他們不敢講。因為中共是他們的主子，他們是中共的走狗。走狗怎麼敢反主人、戰主人呢？

曹興誠分析，國民黨凱道集會的另一個主要訴求，是「反惡罷」。這也很可笑。選舉、罷免都是民主國家公民的基本權利；反對罷免，跟反對選舉一樣，都是獨裁者的心態，而他們的訴求卻是戰獨裁，護民主；真是言行矛盾，充滿諷刺。

曹興誠指出，如果國民黨認為罷免是不對的，那麼他們為什麼也要罷免綠色民代？可笑的是，國民黨想罷免綠色民代但他們根本沒有民意支持，只好用偽造文書、找死人連署的方式，進行組織性犯罪，因而受到司法調查。國民黨怕調查結果，讓他們遭到團滅，所以在騷擾台北地檢署未果之後，再舉辦凱道大遊行，意圖加重對司法施壓。

曹興誠重批，「國民黨的凱道遊行，是一場叛國的集會，騙徒的表演，台灣人應該予以嚴厲的譴責。」

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