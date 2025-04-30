機場捷運5:30北車到機場早班直達車 5/3起成常態班次

機場捷運自今年2月3日起試辦5點30分早班車自台北車站到桃園機場，試辦3個月期間運量凸顯需求，5月3日起這班車將成常態班次，並停靠A3、A8站。（資料照）

2025/04/30 11:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司今年2月3日起試辦機場捷運加開早班直達車，每天清晨5點30分從A1台北車站發車至桃園機場，試辦3個月運量已突破9000人次，以出國旅客占大宗，市長張善政今（30）主持市政會議表示，自5月3日起這班車將正式成為常態班次，並停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院站。

機捷過去最早一班車為清晨6點從台北車站發出，今年因應農曆春節出國旅遊潮，捷運公司試辦提早於5點30分發車，觀察運量確實有需求，因此於2月3日起延長試辦3個月，並從2月27日增停A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，服務更多出國及通勤旅客，統計4月每班車平均有167人次搭乘，大約8成屬於出國旅客。

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張善政表示，機捷早班車在近3個月的試營運期間，運量已突破9000人次，可見的確是有需求，因此，決定自5月3日試辦期滿後，讓這班車正式成為常態班次，每天早上5點30分由台北車站發車前往桃園機場，並比照直達車停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，為了讓列車順利營運，桃捷公司同仁得更早上工，他也要表達由衷地感謝，相信這不只是早一點發車而已，更是桃園捷運整體服務向上提升的重要里程碑。

機捷清晨5點30分直達車自A1台北車站發車，A3新北產業園區站5點40分發車、A8長庚醫院站5點52分發車，A12第1航廈站6點07分發車、6點09抵達A13第2航廈站。

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