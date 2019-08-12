立委林為洲幫忙「喬」分工 助新埔南北平早日有自來水

2019-08-12 21:34

［記者黃美珠／新埔報導］終結新竹縣新埔鎮南平、北平2里鄉親苦等自來水15年的夢魘，立委林為洲今天下午邀集縣府、公所、2里里長等，共同跟水利署副署長鍾朝恭、台灣省自來水公司總管理處副總經理葉陳蕚商討如何解決，立委邱泰源助理王誠緯、縣議員陳新源和范曰富都到場關切。最後確認1週內現勘配水池預定地，由林為洲幫助台水負責取得，縣府和公所未來則各吸收一半路修費，以搶入前瞻建設內，且於明年底前完成發包開工為目標。

南平里里長劉守森會中建議是否更改供水路線，讓南、北平里一樣從旱坑地區作為接水點，這樣該里的配水池用地就可獲得解決，因為他和該里10鄰鄰長呂學胤都願意無償提供，總共有3塊土地可供選用。

但是台水3區處竹北營運所主任賴昌宏說，他們的輸水管線已抵達南平集會所，管線新、且耐壓度強過前述旱坑里接水點的老管線。如果南平里變更供水路線，旱坑這邊的相關管線設備都要抽換，工程造價反而會更高，所以不太可行。

北平里里長林有裕說，該里境內需要的3座配水池用地已經找到，都是軍備局的土地外，其中有處位於順向坡，有安全上的疑慮。

葉陳蕚說，安全問題最重要，他們對順向坡的用地已有替代方案，建議優先選用替代用地。至於配水池預定地的所有權，該公司希望能現勘釐清，特別是屬於軍備局的土地，需要立委林為洲、鎮長林保祿幫忙協調取得。

林保祿說，近年新埔為了提高自來水普及率，他同意免收路修費。沒想到為了新增800戶接水，讓全鎮的自來水普及率突破71%，但也讓公所須斥資3000多萬做路修，這對1年總預算只有2億多，扣除掉經常門開銷，口袋不深的公所來說負擔很重，希望有關單位能支應。

林為洲因此詢問賴昌宏以南、北平2里申裝工程為例，發現路修費高達工程款的一半，這對台水來說也負擔很大。最後經協調，縣府和公所願意各自吸收一半路修費，後續再視需要，透過爭取路平計畫來加強改善施工後的路面。

林為洲說，為了要讓2里可以儘快供水，他將以把握目前正推動中的前瞻基礎建設計畫為目標推動執行。也就是全案必須儘速取得配水池用地，在明年底前搶入前瞻建設內且完成發包、甚至開工，所以1週內他將再邀集相關單位現勘目前可能的用地，釐清所有權後，幫助台水取得。＃

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