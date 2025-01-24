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    週六寒流前空檔北部高溫23度 中南部日夜溫差大

    週六桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週六桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/01/24 21:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（25日）東北季風持續影響，桃園以北及東半部地區有雨，白天北部及東半部地區高溫23度，中南部則可來到26度。

    中央氣象署指出，週六迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    溫度方面，夜晚清晨各地低溫普遍14至18度，白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度；澎湖整天17到19度，金門14到20度，馬祖12到15度。

    天氣風險公司表示，週末期間台灣附近持續受東北季風影響。北部、東半部天氣仍比較陰沉，而且水氣稍增多有短暫雨機會，迎風面的降雨會比較明顯、陰雨時間較長。中南部平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也會有偏多的雲量及短暫雨。氣溫方面，週日在北部濕冷的感受就會比較明顯，中南部依然是日夜溫差大的型態。

    紫外線指數部分，週六台北市、基隆市為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週六東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週六白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六白天高溫在北部及東半部地區約20至23度，中南部25至26度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台北市、基隆市為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六台北市、基隆市為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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