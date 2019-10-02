藍委控替政黨站台、發訊息 沈伯洋反嗆：連質詢都用假訊息

2019-10-02 13:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委今日在立法院內政委員會質疑，台北大學犯罪學研究所助理教授、黨產會兼任委員沈伯洋違反不當黨產條例，擔任獨立機關的委員，竟在外參與政黨活動，甚至在臉書發文指柯文哲是複製人被抓去中國。面對藍委指控沈伯洋在臉書發文回應，國民黨立委連基本查證都不做，連質詢都用假訊息。

沈伯洋指出，「國民黨委員們要抹黑我，我很歡迎，但是連基本查證都不做，連質詢都用假訊息，相關公務人員的法條也不看，那也實在不知道該怎麼溝通了。他並提及，「看來國民黨真的要反代理人法，國安問題又被曲解」。

對於沈伯洋臉書發文，國民黨立委林為洲在內政委員會審黨產會預算時質疑，兼任委員不去黨產會開會，跑去替台灣基進黨站台，還有時間在臉書發文，有這種兼任委員，難道黨產會不需處理。

林為洲更一一念出沈伯洋回應文後嗆言，「你們的委員都很閒，隨時看電視、寫臉書」，那你可不可以去找一個比較認真開會的來兼職，連開會都不來開會，為什麼要找這種？「他不是在外面忙，還隨時在發臉書，跟我們對嗆，請他來啦！」

林為洲認為，就請沈伯洋來立法院做專案報告，看如何做好一個兼職得兼任委員，不然黨產會預算就凍結啦，否則黨產會主委來報告也行，反正主委已承諾一個月內處理，專案報告完再解凍。

林為洲批評，「我在這邊開會，他不去開會，在那發臉書，誰會認同這種委員！」民進黨籍召委李俊俋最後裁示，這部分已經討論完了，都講得很清楚了，就是黨產會一般行政事務費先凍結20分之1，由黨產會一個內提報告處理。

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