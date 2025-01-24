為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「我繳稅不是為了養共匪！」 嘉市咖啡店貼布條挺台灣爆紅

    嘉義市咖啡店門口掛「我繳稅，不是為了養共匪」布條爆紅。（記者王善嬿攝）

    嘉義市咖啡店門口掛「我繳稅，不是為了養共匪」布條爆紅。（記者王善嬿攝）

    2025/01/24 22:24

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院會通過中央政府總預算案，遭國民黨、民眾黨立委大砍2075億元。嘉義市朝陽街與民國路口「Ev窩cafe'」咖啡店，近日門口懸掛「我繳稅，不是為了養共匪！」布條，店內並設罷免立委連署點，表態「挺台灣」成了嘉市拍照打卡熱點。

    「Ev窩cafe'」咖啡店業者「阿南」表示，藍白立委為刪預算而刪，造成國家空轉、動亂不安，中共就容易有機可乘，身為愛台灣、挺台灣的公民，掛布條表達不滿。

    「阿南」說，由於公民罷免立委行動多在中北部進行，然而仍有戶籍在中北部、在嘉義生活工作的民眾不方便連署，因此在店內提供罷免立委連署書，方便有意參加罷免活動的民眾連署，響應人數不少。

    針對多數店家怕影響生意，鮮少表態政治立場，「阿南」說，咖啡店在歷史上就是公民討論公共事務場所，藝術、文化、政治因而激盪碰撞出火花，雖在外帶窗口放「ok我罷免你」立牌，還被外送員提醒，「表達政治立場的店都經營不長久」，然而民主社會本就應容納多元聲音、自由表達言論，這幾天許多客人支持上門消費，生意變更好。

    從高雄到咖啡店消費的民眾說，之前花蓮有店家因表態支持罷免立委，遭房東退租，他透過「脆」社群網路得知這間店表態台派立場，到店裡消費用行動表達支持。

    咖啡店裡貼有「咱是勇敢的台灣人」等標語貼紙。（記者王善嬿攝）

    咖啡店裡貼有「咱是勇敢的台灣人」等標語貼紙。（記者王善嬿攝）

    咖啡店提供全國罷免立委連署資料。（記者王善嬿攝）

    咖啡店提供全國罷免立委連署資料。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播