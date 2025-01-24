「我繳稅不是為了養共匪！」 嘉市咖啡店貼布條挺台灣爆紅

嘉義市咖啡店門口掛「我繳稅，不是為了養共匪」布條爆紅。（記者王善嬿攝）

2025/01/24 22:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院會通過中央政府總預算案，遭國民黨、民眾黨立委大砍2075億元。嘉義市朝陽街與民國路口「Ev窩cafe'」咖啡店，近日門口懸掛「我繳稅，不是為了養共匪！」布條，店內並設罷免立委連署點，表態「挺台灣」成了嘉市拍照打卡熱點。

「Ev窩cafe'」咖啡店業者「阿南」表示，藍白立委為刪預算而刪，造成國家空轉、動亂不安，中共就容易有機可乘，身為愛台灣、挺台灣的公民，掛布條表達不滿。

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「阿南」說，由於公民罷免立委行動多在中北部進行，然而仍有戶籍在中北部、在嘉義生活工作的民眾不方便連署，因此在店內提供罷免立委連署書，方便有意參加罷免活動的民眾連署，響應人數不少。

針對多數店家怕影響生意，鮮少表態政治立場，「阿南」說，咖啡店在歷史上就是公民討論公共事務場所，藝術、文化、政治因而激盪碰撞出火花，雖在外帶窗口放「ok我罷免你」立牌，還被外送員提醒，「表達政治立場的店都經營不長久」，然而民主社會本就應容納多元聲音、自由表達言論，這幾天許多客人支持上門消費，生意變更好。

從高雄到咖啡店消費的民眾說，之前花蓮有店家因表態支持罷免立委，遭房東退租，他透過「脆」社群網路得知這間店表態台派立場，到店裡消費用行動表達支持。

咖啡店裡貼有「咱是勇敢的台灣人」等標語貼紙。（記者王善嬿攝）

咖啡店提供全國罷免立委連署資料。（記者王善嬿攝）

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