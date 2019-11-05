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首頁　>　政治

韓國瑜參拜永貞宮 徐耀昌誤稱韓粉「見到偶像宋楚瑜」

國民黨總統參選人韓國瑜（中）今晚到頭份永貞宮參拜，藍營地方政要陪同，台下擠滿韓粉。（記者鄭名翔攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）今晚到頭份永貞宮參拜，藍營地方政要陪同，台下擠滿韓粉。（記者鄭名翔攝）

2019-11-05 19:53:12

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨總統參選人韓國瑜訪苗栗最終站，來到頭份市永貞宮，看著台下眾多韓粉，韓國瑜說，此景足見民心思變，而現在民不聊生、民氣可用，正成為「新三民主義」；韓國瑜現場還和苗栗縣長徐耀昌重演去年選舉摸他禿頭的畫面，但徐耀昌發言不慎口誤，稱粉絲「見到偶像宋楚瑜」，雖隨即修正，但也讓台下韓粉向他大喊「不要緊張！」

韓國瑜到永貞宮上香參拜，徐耀昌、前縣長劉政鴻、立委徐志榮、立委陳超明、議長鍾東錦、議員兼永貞宮主委張淑芬、台北市議員應曉薇及藍營地方政要陪同。

韓國瑜說，進場時看到韓粉高舉「民進黨發大財，我們子孫沒未來」標語，深刻感覺3年半來日子都很苦，而今晚聚集眾多頭份鄉親，讓他看到民心思變、民不聊生、民氣可用的「新三民主義」，呼籲韓粉除支持他當選總統、也要讓國民黨立委都勝出，「總統府與立法院如腳踏車兩輪子、雄壯老鷹的雙翅，缺一不可。」

徐耀昌上台喊話，先自虧自己選了兩屆縣長，但在家鄉頭份都沒看過這麼多人，因此對韓國瑜深具信心，他並特別介紹，過去力挺蔡英文總統的頭份市民代表會副主席白珠珍，今晚也盛裝出席挺韓，相信團結必能勝選。

不過，徐耀昌發言過程出現意外小插曲，他向韓粉喊話時，不慎口誤說出「看到偶像宋楚瑜」，雖立即改正，但韓粉笑喊「別緊張」。而徐耀昌提到，去年縣市長選舉時，曾與韓國瑜和體拍宣傳廣告，當時摸過韓國瑜的頭，韓國瑜聽到，立刻抓起徐耀昌的手摸自己的禿頭，讓台下笑成一片。

韓國瑜一把抓起徐耀昌的手，摸自己的頭頂，重演去年縣市長選舉畫面。（記者鄭名翔攝）

韓國瑜一把抓起徐耀昌的手，摸自己的頭頂，重演去年縣市長選舉畫面。（記者鄭名翔攝）

永貞宮主委、苗栗縣議員張淑芬（右）特贈大吉大利的茶葉伴手禮給韓國瑜（左）。（記者鄭名翔攝）

永貞宮主委、苗栗縣議員張淑芬（右）特贈大吉大利的茶葉伴手禮給韓國瑜（左）。（記者鄭名翔攝）

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