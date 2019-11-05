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立委提議採購警用電擊槍 最快明年底配5594支
2019-11-05 20:48:44
〔記者陳昀／台北報導〕自強號7月發生鐵路殺警案，立委林為洲日前在立法院內政委員會審議「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」時，建請警政署規劃採購電擊槍計畫，今天經與警政署討論，預估最快明年底在全國1510間派出所等機關配置共5594支拋射式電擊槍，增強警備。
林為洲指出，上月底他在內政委員會審議「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」時，提出警政署規劃採購電擊槍計畫的主決議，當時曾獲內政部長徐國勇允諾研議，因此今天邀集警政署行政組就採購計畫討論。
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林為洲表示，此鐵路警察執勤環境密閉、人潮多，沒有適當的用槍時機，使用非致命性或低致命性的裝備，才能保障值勤員警及周遭民眾安全，警政署當時即考量購置拋射式電擊器，並提報行政院爭取預算補助，預計明年編列預算採購，明年底發放裝備。
林為洲表示，該計畫除了購置拋射式電擊器，也會一併修改訂定相關訓練過程、警察勤務裝備的配備標準，預計配置到全國各勤務值勤機構（共1510間派出所）及其他所屬機關，共計5594隻，估算約7200萬元預算。