中壢周杰倫揹「告白氣球」 熱烈追求選民

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

2019-11-07 15:29:28

［記者許倬勛／桃園報導］大選腳步將近，藍綠參選人衝刺選情，外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光，另也推出鈣液軟糖、新潮手持風扇等創意文宣品，支持者趨之若鶩；同區國民黨參選人魯明哲則較為保守，主打衛生紙、國旗筆等實用品，同樣也有宣傳效果。

形象清新的彭俊豪，近日當起「街頭站將」，效仿馬祖立委參選人李問揹上氣球、把自己當成人肉招牌，逢人車經過就彎腰鞠躬，民眾也熱情回應，頗為吸睛。

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彭俊豪自嘲長得像周董，唱歌卻輸了一大截，只好身體力行、想出專屬於他的「告白氣球」版本，向選民請託，展開「熱烈追求」。

此外，彭俊豪競選團隊也推出一系列既潮又實用的文宣品，除了常見的面紙，還有黏貼式的環保垃圾袋、鈣液軟糖及手持風扇等，均印有「中壢要更好」的理念訴求，其中風扇在轉動時，還會出現「年輕、活力」等字樣，每項文宣品都送到快缺貨。

魯明哲則勤跑中壢八十五個里，深入宗親會、地方社團，戰略保守穩健，文宣品也相對單純，以面紙與國旗筆為主，各準備十萬份、兩萬五千支，魯說，畢竟自己是征戰沙場多年老將，以政績為主要訴求、穩紮穩打。

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

彭俊豪側臉神似天王周杰倫。（記者許倬勛翻攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

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