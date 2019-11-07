為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中壢周杰倫揹「告白氣球」 熱烈追求選民

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

2019-11-07 15:29:28

［記者許倬勛／桃園報導］大選腳步將近，藍綠參選人衝刺選情，外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光，另也推出鈣液軟糖、新潮手持風扇等創意文宣品，支持者趨之若鶩；同區國民黨參選人魯明哲則較為保守，主打衛生紙、國旗筆等實用品，同樣也有宣傳效果。

形象清新的彭俊豪，近日當起「街頭站將」，效仿馬祖立委參選人李問揹上氣球、把自己當成人肉招牌，逢人車經過就彎腰鞠躬，民眾也熱情回應，頗為吸睛。

彭俊豪自嘲長得像周董，唱歌卻輸了一大截，只好身體力行、想出專屬於他的「告白氣球」版本，向選民請託，展開「熱烈追求」。

此外，彭俊豪競選團隊也推出一系列既潮又實用的文宣品，除了常見的面紙，還有黏貼式的環保垃圾袋、鈣液軟糖及手持風扇等，均印有「中壢要更好」的理念訴求，其中風扇在轉動時，還會出現「年輕、活力」等字樣，每項文宣品都送到快缺貨。

魯明哲則勤跑中壢八十五個里，深入宗親會、地方社團，戰略保守穩健，文宣品也相對單純，以面紙與國旗筆為主，各準備十萬份、兩萬五千支，魯說，畢竟自己是征戰沙場多年老將，以政績為主要訴求、穩紮穩打。

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

外型酷似周杰倫、被封「桃園最帥」的民進黨第三選區立委參選人彭俊豪，近日揹起「告白氣球」上街拜票、吸引往來行人目光。（彭俊豪提供）

彭俊豪側臉神似天王周杰倫。（記者許倬勛翻攝）

彭俊豪側臉神似天王周杰倫。（記者許倬勛翻攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

彭俊豪競選小物頗有特色。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高嘉瑜飆唱「非常女」大破音 阿北反應笑翻網友
2019-11-07 14:20

高嘉瑜飆唱「非常女」大破音 阿北反應笑翻網友
宋瑋莉：潛艦產業園區攏是假？蔡適應：照計畫進行中
2019-11-07 14:16

宋瑋莉：潛艦產業園區攏是假？蔡適應：照計畫進行中
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
林志玲要回台南辦婚禮 藍營選將喊話：希望到後壁祖厝宴客
2019-11-07 12:41

林志玲要回台南辦婚禮 藍營選將喊話：希望到後壁祖厝宴客
朱立倫市場掃街拜票 民眾喊「副總統好！」
2019-11-07 12:26

朱立倫市場掃街拜票 民眾喊「副總統好！」

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播