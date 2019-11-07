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高嘉瑜飆唱「非常女」大破音 阿北反應笑翻網友

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜投入北市內湖南港區立委選戰，6日她在臉書上放出一段自己在跑行程時大唱黃妃的「非常女」片段，她在飆高音時破音，讓旁邊選民趕緊替她拍背。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜投入北市內湖南港區立委選戰，6日她在臉書上放出一段自己在跑行程時大唱黃妃的「非常女」片段，她在飆高音時破音，讓旁邊選民趕緊替她拍背。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

2019-11-07 14:20:36

〔即時新聞／綜合報導〕「港湖女神」台北市議員高嘉瑜投入北市內湖南港區立委選戰，6日她在臉書上放出一段自己在跑行程時大唱黃妃的「非常女」片段，她在飆高音時破音，讓旁邊選民趕緊替她拍背，高嘉瑜也說自己是「用生命在唱歌」，有網友笑說「阿北覺得無奈，但是阿北不說」。

高嘉瑜昨晚PO出跑攤的唱歌片段，一開始還問台下民眾「唱歌有好聽嗎？」民眾還回說「有喔！」她便開始唱「非常女」，當唱到高音處「一場夢一段情，一滴眼淚一陣悲」時大破音，讓她當場笑了出來。

但她仍繼續唱下去，唱到最後一段「酸甘甜的情路，夢圓等何時」，又再度破音，一旁的選民趕緊為她拍背，擔心她因此嗆到，高嘉瑜則向大家說，「以前都用喉嚨唱，現在要用肚子唱」。高嘉瑜後來也在臉書上說，自己是「用生命在唱歌」。

許多網友笑說，「他們還吃的下，真是給面子，看樣子當選有望」、「每天看到魚的新聞覺得很煩，聽到妳唱歌心情就好多了，尤其是拉高音時我笑了」、「前面的阿伯好搶戲...一臉無奈」、「阿北覺得無奈，但是阿北不說」。

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