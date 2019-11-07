朱立倫市場掃街拜票 民眾喊「副總統好！」

朱立倫與蔣萬安一同義賣麵包。（記者蔡思培攝）

2019-11-07 12:26:37

〔記者蔡思培／台北報導〕前新北市長朱立倫今到草埔市場陪同國民黨立委參選人蔣萬安輔選，兩人一起賣麵包做公益，現場許多民眾爭相拍照，不過有一位女子看到朱後卻大喊「副總統好！」

朱立倫今與蔣萬安一同賣麵包，所得全數捐給流浪狗組織，民眾購買滿百還可抽獎，獎項包括簽名照、愛的抱抱、還有聽朱立倫唱《聽海》。朱說，他當新北市長時，是第一個成立安樂死的，也最早推動零棄養，他期盼有一天，能真的沒有流浪狗、流浪貓。這次除了做公益，也要拜託鄉親支持蔣萬安。

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朱立倫說，現在競選手段的上上策，是把競選總部與黨部二合一，發揮最大的戰力，國民黨歷屆黨主席都會幫忙、擔任榮譽主委，他強調，最重要的是全黨會團結一致，黨中央目前在忙不分區提名，但下週三後就會看到圓滿的答案。

有媒體也提起國民黨主席吳敦義若自列不分區爭議，並詢問如果朱是黨主席，是否會想列為不分區第幾位，他說，大家不用幫他找工作，他目前就是做好助選員角色，對助選有幫助的工作他都會盡量做。朱也說，國民黨應該多給年輕人機會、多培養未來國會戰將、潛在縣市長。他說，國民黨是個多元、包容的政黨，不同的聲音都要接受，大家的目的都是為國家好、為黨好。

購買麵包民眾與蔣萬安擁抱。（記者蔡思培攝）

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