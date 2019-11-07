宋瑋莉：潛艦產業園區攏是假？蔡適應：照計畫進行中

民進黨立委蔡適應（左）今天召開記者會，蔡適應重砲反擊宋瑋莉，關於基隆潛艦產業園區，是他向台船公司爭取，在潛艦國造計畫中，基隆將不會缺席，請宋瑋莉搞清楚。（記者俞肇福攝）

2019-11-07 14:16:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，抨擊潛艦產業園區落腳台船基隆廠攏是假，要求立法委員蔡適應要道歉，立委蔡適應隨即也召開記者會，雙方針鋒相對。蔡適應重砲回擊國民黨立委提名人宋瑋莉誣指潛艦國造產業園區不存在的指控，蔡適應表示，潛艦國造是國家重要政策，目前整體計畫都按計畫進行，關於基隆潛艦產業園區，是他向台船爭取，在潛艦國造計畫中，基隆將不會缺席。

蔡適應表示，台灣國際造船公司是潛艦國造的主合約商，台船的兩個廠區一個在基隆一個在高雄，高雄的部分已經要做為潛艦組裝的基地，而基隆部分，台船未來的規畫是做為零配件國防工業合作的基地，也就是我們稱的「潛艦產業園區」，政策方向已定，包括台船、國防部都朝這個方向在辦理，同時市府也在進行附近公共服務設施評估盤點，滿足未來進駐廠商員工的需求。

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針對宋瑋莉詐騙的指控，蔡適應要宋瑋莉先去查閱立法院公報或是去問國民黨的國會議員，看這個潛艦國造在立法院是花了多少時間討論才獲得朝野共識，國防委員會的立委都非常認真看待此事，宋瑋莉自己搞不清楚狀況，不要隨便抹黑認真關心國家、關心國防的立委。

蔡適應說，潛艦產業園區是要為基隆爭取更多工作機會，就像他要求台船應該讓海巡艦來基隆建造，幫基隆廠找工作，也就是幫基隆廠的上下游協力廠商找工作。宋瑋莉的指控突顯了她問政不認真也不關心基隆，工作機會是人民最關心的事，蔡適應爭取廠商投資為基隆創造工作機會，而宋瑋莉是要把工作機會往外推嗎？

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