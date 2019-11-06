「台版陳同佳」 在港搶劫 中檢︰港警證據須交涉移交台灣

台中地檢署表示，香港警方的證據須交涉移交給台灣，才能進一步偵查起訴與法院審理，希望各界給中檢空間。（資料照）

2019-11-06 16:55:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕導〕針對香港媒體昨天（5日）引述香港警方的報導，一名台灣籍搶匪10月初持空氣槍，搶劫位於香港尖沙咀麼地道的鐘錶行，搶得2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的手錶後，當天潛逃回台灣，台中地檢署與刑事警察局的中部打擊犯罪中心（中打）正在偵辦此案，對此，台中地檢署指出，涉案人雖住在台中市，但尚未找到人，此案剛好與「香港人陳同佳在台灣殺人」一案相反，後續的證據交涉與移交，更是亟需克服之處，希望外界給中檢辦案的空間。

對於此案，法務部認為，依「香港澳門關係條例」第43條第1項第3款規定，台灣人在香港犯最輕本刑3年以上徒刑之罪，適用我國刑法規定，高檢署已協調有管轄權的台中檢警全力偵辦。

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至於此案的細節，依香港媒體轉述香港警方的說法，這名台灣搶匪是持空氣槍，在10月6日上午抵達香港，假扮顧客進入尖沙咀麼地道的一家鐘錶店，持空氣槍威脅店員，搶走價值99萬港幣（約388萬台幣）的兩只手錶逃逸，店員一度追出店外與搶匪扭打，搶匪的空氣槍掉落，當天晚間立即搭乘飛機潛逃回台灣。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，此搶案與陳同佳一案剛好相反，陳同佳是香港人在台灣殺人，潛逃回香港，此搶案則是台灣人到香港犯罪，潛逃回台灣，嫌犯居住台中市，「人跑來跑去（指畏罪潛逃、行蹤不明），我們（檢警）找得很辛苦」，檢警尚未找到人，另外，此案還要交涉證據，香港警方的證據，必須交涉移交給台灣，才能進一步偵查起訴與法院審理，希望各界給中檢空間。

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