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陳同佳案》港府：台灣絕對有司法管轄權

香港保安局表示，台灣當局對陳同佳案「絕對有司法管轄權」。（法新社檔案照）

香港保安局表示，台灣當局對陳同佳案「絕對有司法管轄權」。（法新社檔案照）

2019-10-31 05:30:00

〔編譯劉宜庭、記者鍾麗華／綜合報導〕香港保安局局長李家超卅日以書面回覆民主建港協進聯盟（民建聯）立法會議員李慧琼的書面質詢，指陳同佳的殺人罪行發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣，台灣當局對陳同佳案「絕對有司法管轄權」；現時香港沒有法律與台方進行逃犯移交及刑事司法協助，但港台雙方已展開聯繫，尋求方法讓涉案人儘快到台灣受審。

李家超並指出，陳男到台灣自首與司法協助無直接關係，完全可在「司法協助以外」直截了當地處理。

陳明通：台港有聯絡 就剩付諸行動

陸委會主委陳明通昨在立法院內政委員會表示，刑事局跟香港警方都有密切保持聯繫，交接人犯層級與溝通相當順暢，都做了相關準備，也一直有聯絡、有一定進展，剩下就是付諸行動，此案關鍵在於「港府的責任感與陳同佳自己真實意願」。

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