陳同佳遲未投案 陳明通：關鍵在港府和陳同佳

港女命案嫌犯陳同佳遲未來台投案，陸委會主委陳明通表示，這案子最核心的關鍵，在於「港府的責任感與陳同佳自己真實意願」。（記者劉信德攝）

2019-10-30 09:45:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於港女命案嫌犯陳同佳遲未來台投案，陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會備詢前受訪表示，刑事局跟港方的警務處方面，都有密切保持聯繫，刑事交接人犯的層級與溝通相當順暢，都做了相關準備，也一直有聯絡、有一定進展，剩下就是付諸行動，而這案子最核心的關鍵，在於「港府的責任感與陳同佳自己真實意願」。

至於「中共政治代理人」相關法案付委，陳明通指出，中共對台灣的滲透，必須做好反滲透的防護網。現在看到很多法案付委，需要進一步整合，政府部門一方面尊重立委提案，一方面推動法案整合，並徵詢各方意見；對於台商關注，政府一直以來都有注意，因此再度向台商保證，反中共滲透的相關法規，跟台商無關，請台商在大陸「好好經商、好好賺大錢」。

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被問到內政部長徐國勇見了政協牧師管浩鳴是否「中共代理人」？陳明通表示，陸委會對管浩鳴的身份一直有所了解，徐國勇剛開始不涉兩岸，這方面不了解，向他說明後，他就了解了。至於是否「不知者無罪」？陳明通說，「不懂題目的意思，換下題。」

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