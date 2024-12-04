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    為了救國？尹錫悅解嚴 仍喊話國會「停止癱瘓國家可恥行為」

    尹錫悅週三凌晨透過直播發表聲明，表示宣布戒嚴當下，他懷抱著「拯救國家的堅定意志」，表示會接受國會請求，解除戒嚴。（法新社）

    尹錫悅週三凌晨透過直播發表聲明，表示宣布戒嚴當下，他懷抱著「拯救國家的堅定意志」，表示會接受國會請求，解除戒嚴。（法新社）

    2024/12/04 07:43

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，南韓國會週三（4日）緊急召開會議，以190票全票通過要求解除戒嚴。尹錫悅在朝野均反對戒嚴的狀況下，於週三凌晨宣布解除戒嚴令。他透過直播發表聲明，表示昨晚宣布戒嚴當下，他懷抱著「拯救國家的堅定意志」，也強調接受國會請求解嚴。

    根據南韓《韓聯社》報導，尹錫悅在南韓時間凌晨4點27分（台灣時間凌晨3點27分）於總統府直播，表示接受國會要求，隨即召開國務會議解除戒嚴。距離尹錫悅3日晚間10點25分宣布戒嚴，約6個多小時。尹錫悅在聲明中表示，「我以拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，反抗試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力；然而剛才國會要求解嚴，對此也下令撤回戒嚴部隊」。

    尹錫悅表示，他將透過國務會議正式接受國會要求、解除戒嚴，不過因為凌晨國務會議尚未達到通過決議的法定人數，將在達標後立刻解除戒嚴。

    尹錫悅也重申：「我要求國會立刻停止那些使國家功能癱瘓的可恥行為，包括反覆彈劾、立法操縱及預算操縱等癱瘓國家政務正常運作的行動。」

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