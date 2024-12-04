南韓短命戒嚴餘波盪漾！執政黨道歉 反對黨發動彈劾尹錫悅

南韓6小時戒嚴匆匆落幕，卻引起過內政治風暴加劇，首爾4日一早就有抗議群眾上街要求總統尹錫悅下台。（路透）

2024/12/04 07:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布緊急戒嚴，國會4日凌晨隨即反制，以190票全票通過要求解除，尹錫悅4日凌晨宣布解除戒嚴。這場戒嚴自3日晚間10時25分許（台灣時間3日晚間9時25分許）宣佈實施至解嚴，只維持約6小時。南韓反對黨共同民主黨今表示，如果尹錫悅不立即下台，將啟動彈劾程序。

綜合外媒報導，南韓上次宣布戒嚴是在1980年，已時隔44年。共同民主黨批評尹錫悅的戒嚴令，稱其為「叛亂行為」，是彈劾的理由。該黨表示：「我們不會袖手旁觀尹總統破壞憲法、踐踏民主的罪行。尹總統應該立即主動辭職。」共同民主黨院內領袖樸贊大表示，尹錫悅無法逃避「叛國罪」，並呼籲為宣布戒嚴一事「立即下台」。

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尹錫悅所屬政黨國民力量黨，也要求解釋實施戒嚴的「悲劇性」決定、撤換國防部長。黨魁韓東勳週三凌晨發表聲明，強調「作為執政黨，我們對公眾深感抱歉」，並指「總統必須直接徹底地解釋這一悲慘局勢」，建議實施戒嚴的國防部長金龍顯應立即撤職，所有責任人必須嚴格究責。

尹錫悅3日晚間在首爾龍山總統府發表緊急談話，宣佈實施「緊急戒嚴」，以剿滅親北韓勢力，維護自由憲政秩序，重建並捍衛南韓的自由，以防國家走入亡國之路。

國會議長禹元植則下令召開全體緊急會議，在野黨議員紛紛趕到準備投票卻不得其門而入，有些人甚至翻牆進入國會，連尹錫悅所屬的國民力量黨，也到場表達戒嚴行為「違憲、違法」，場面混亂。

4日凌晨，國會全體會議有朝野190席議員出席，以「190比0」全數贊成通過要求解除戒嚴的決議。

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，遭遇國內輿論強烈反彈，國會連夜表決以190:0否決戒嚴，他4日凌晨右又匆匆宣布解除戒嚴。（路透）

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