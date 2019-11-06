台人香港搶劫逃回台 法部要辦

法務部解釋，台人在港犯下三年以上之罪，我方具有管轄權。（記者吳政峰攝）

2019-11-06 05:30:00

港媒稱「無法可辦」 我方駁斥

〔國際新聞中心、記者吳政峰／綜合報導〕香港南華早報昨引述警方消息人士報導，一名台灣籍搶匪10月初持空氣槍，搶劫香港一家位於尖沙咀麼地道的鐘錶行。嫌犯當日上午抵達香港，犯案後，隨即在當晚飛回台灣。據報導，這是繼港女箱屍案嫌犯陳同佳之後，第二個因港台之間沒有引渡條例和正式司法互助關係而「受益」的犯罪人。

3年以上徒刑之罪 刑法適用

不過，法務部昨駁斥港媒此說法，指出依「香港澳門關係條例」第43條第1項第3款規定，台灣人在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國「刑法」規定，此台籍嫌犯涉嫌在香港搶劫後返台，現正由我檢警依法釐清事實及所涉罪嫌，積極偵辦中，若確實涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，我國本即具有司法管轄權，將依法訴究處罰。

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法務部也呼籲港府應提供相關證據，共同打擊犯罪，不讓犯罪之人再度逍遙法外。

法部籲港府提供相關證據

香港警方指出，該名台灣男子10月6日上午抵達香港後，假扮顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘錶店，以看似手槍的武器，威脅31歲的店員，得手2只價值99萬港幣（約388萬台幣）的手錶後逃逸。店員追出店外與搶匪扭打，嫌犯脫逃時，所持手槍落地，後來證實為空氣槍。

警方發現嫌犯搭乘計程車前往機場。執法部門消息人員指出，嫌犯在抵達香港同日逃回台灣；該名嫌犯據悉持有台灣旅行證件。

據報載，港府相關部門雖嘗試與台灣方面確認嫌犯身分，但港府消息人士指稱，在現行制度下，該名嫌犯在台灣是「自由人」，除非他返回香港，否則港方無法要求台方逮捕該名嫌犯，並將他引渡至香港受審，港府也不會將監視器畫面等證據移交台方。或者，可透過國際刑警組織通緝該名嫌犯，使其一旦前往美國等國家，即可加以逮捕並引渡至香港。

這起搶案發生於港女命案凶嫌陳同佳在香港獲釋前夕。港府人士指稱，嫌犯可能因此案意識到台港之間的司法漏洞，因而選擇到香港犯案。

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