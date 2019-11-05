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悲！港警暴力清場 墜樓學生傳腦死準備拔管

香港科大生疑避催淚彈墮樓，據傳已腦死，準備拔管。（記者陳成良翻攝）

香港科大生疑避催淚彈墮樓，據傳已腦死，準備拔管。（記者陳成良翻攝）

2019-11-05 16:18:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港3日「反警暴」示威延燒至翌日凌晨，警方最終以催淚彈清場，導致一名香港科技大學周姓學生墜樓，仍在加護病房與死神拔河。據港媒報導，這名學生已經腦幹死亡，正準備拔管，恐將成為反送中運動以來，警方鎮壓行動致死的第一人。

這名22歲男學生，疑似因為在停車場內躲避催淚彈，失足從3樓墜至2樓，當場陷入昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救，有斷骨、頭部瘀血、失禁等情況，到院檢查後發現「右側硬腦膜下血腫」，已於4日一早接受清除腦部血塊手術，下午則清除左腦積血，但情況仍不樂觀。

據了解，香港警方仍在調查周姓學生為何當晚會出現在出事停車場。根據出事停車場環境，停車場3樓樓層的其中一邊接壤人行道，而另一邊則是高低相差數公尺的停車場2樓平台，不排除他在煙霧瀰漫的當下記錯方向，向2樓平台的一邊逃跑，跨過欄杆，最終墜樓。

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